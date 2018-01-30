高市抽驗年節食品 全聯販售茼蒿驗出農藥超標

高雄市衛生局抽驗146件年節應景食品有2件不合格。（衛生局提供）

2018-01-30 15:29

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市衛生局抽驗146件年節食品有2件不合格，其中全聯左營高鐵店販售的茼蒿被驗出2種農藥超標，供應商在嘉義縣，另三民區雜貨商的甜菊梅，防腐劑甜味劑超標4倍，衛生局立即要求業者下架，並依法裁處。

衛生局表示，2件不合格年節食品，分別是全聯左營高鐵店的茼蒿驗出農藥益達胺1.469 ppm（標準:1.0ppm），美氟綜 0.096 ppm（不符使用規定）。其供應商是嘉義縣新港鄉，要求產品下架，也移送嘉義縣衛生局辦理。

另外，三民區某雜貨商販售的防腐劑甜味劑的環己基（代）磺醯胺酸 4.030 g/kg （標準:1.0g/kg） ，因業者無法提供供貨來源，已依食品安全衛生管理法開罰3萬元。衛生局表示，長時間食用農藥殘留超標之農產品可能會加重肝、腎負擔、引起腸胃道疾病，甜味劑食用過量會可能會造成腎臟及皮膚不適症狀。

衛生局也呼籲消費者購買年節食品時，儘量選擇完整包裝的食品，並注意產品包裝之品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品。

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全聯左營高鐵店販售的茼蒿被驗出農藥超標。（衛生局提供）