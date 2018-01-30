農曆年前衝台東捐血量 捐血車也出動前進縱谷

今天中午捐血車上，還有好多等候捐血的民眾。（記者王秀亭攝）

2018-01-30 15:14

［記者王秀亭／台東報導］每年農曆年節前，是一年之中捐血量最少的時節，台東捐血站從1月初開始衝刺捐血量，離目標數仍差24%，今天派出捐血車前進縱谷，讓在地熱血居民就近捐血，不少關山鎮民寧願把午餐時間延後，也要捐出一袋熱血。

在關山鎮生活美學協會號召，鹿野寶華山慈惠堂、林務局關山工作站、關山鎮農會等托的社團、店家贊助下，捐血車開進關山鎮進行年節前夕的募血活動。

台東縣議會副議長陳宏宗聽聞「缺血」，一早搶頭香，並喊出要捐1000c.c，但規定最多只能捐500c.c，只好按照規矩；中午用餐時，捐血車更是擠滿民眾，廖姓民眾說，以往捐血車每2個月來趟關山，礙於捐血站人力吃緊，改3個月1次，如今只有寒暑假、農曆年前的缺血月才會來，吃午餐可以晚一點，捐血車難得來趟關山，一定要搶時間完成。

台東捐血站長江宜勳表示，受限於站內人力，捐血站從2月12日至21日停止採血業務，為補足這段空窗期，1月起就與縣內各社團合作，2月還要再加油，捐血車從29至31日分別至成功、關山及池上採血，位於台東市四維路的捐血站仍持續與社團合作，民眾捐血就有好禮相贈。