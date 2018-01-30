「2018雲林城市幸福路跑」4/21宋逸民齡夫妻陪你跑

台灣藝起發光促進協會理事長宋逸民與陳維齡夫妻邀民眾一起參加「2018雲林城市幸福路跑」。（記者詹士弘攝）

2018-01-30 15:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林斗六福氣教會與台灣藝起發光促進協會共同舉辦「2018雲林城市幸福路跑」，台灣藝起發光促進協會理事長宋逸民與陳維齡夫妻、主任牧師劉良義邀請大眾，4月21日從斗六棒球場起跑，一起跑出幸福。

雲林縣長李進勇表示，愛與祝福是城市中最重要的溫度，透過運動最容易拉近彼此的距離，連結人與人之間溫暖與信任，邀請全國鄉親幸福路跑，用愛溫暖我們的城市；同時也能夠順道暢遊周邊景點，包括2月1日起開放參觀的湖山水庫、綠色隧道、華山等地區的咖啡休閒之旅，享受香醇野趣。

斗六福氣教會牧師劉良義表示，辦理城市幸福路跑，讓更多朋友感受溫暖並為城市祝福，短距離路跑讓沒有運動習慣的鄉親也可以輕鬆入門，歡迎親子、夫妻、兄弟姊妹、至親好友共同來參與響應，沿途設置有地方特色餐食補給，10.5公里組完賽者，可獲贈白鋼十字架紀念手鍊。

台灣藝起發光促進協會理事長宋逸民與陳維齡夫妻以行動支持活動，當日將邀集超級偶像歌唱比賽冠軍艾成、星光大道歌手安歆澐現場獻唱，並號召協會眾藝人來協助脊髓損傷者，推行輪椅，參與城市幸福路跑活動。

「2018雲林城市幸福路跑」，挑戰組10.5公里、健康組6公里，即日起至2月28日接受報名，報名網址：http://www.focusline.com.tw/或洽0937713493楊小姐。