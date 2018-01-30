播軍歌、鐵紀律務農 釋迦園美的像公園

鍾長治、王茹青夫妻軍事化管理的釋迦園，美的像公園。（記者黃明堂攝）

2018-01-30 15:13

［記者黃明堂／台東報導］台東鹿野一處釋迦園經常傳出雄壯威武的軍歌，原來果園主人夫妻都是職業軍人退役，以鐵的紀律務農，果園整齊清爽，顆顆釋迦頭好壯壯。

「九條好漢在一班........」、「我有一枝槍，扛在肩膀上」，一大早釋迦園擴音器就奏出精神抖擻的歌曲，鍾長治、王茹青夫妻，跟老爸老媽，正在園內採收鳳梨釋迦，每顆解開套袋，都是飽滿無瑕的果實。

鍾長治是空軍中校退役，為了陪伴年邁父母，決定退役，返鄉接下釋迦果園，當了農夫，卻還不改軍人性格，以絲毫不得馬虎的內務管理精神，投入果園經營。

雜草不噴殺草齊，以割草機除得乾淨漂亮，樹上枝枝葉葉力求排列整齊，果實生長位置分配均勻，鍾長治承襲老爸老媽數十年的果園管理經驗，注入軍事化思維，有條不紊栽培釋迦，竟讓釋迦園美的像公園。

鍾妻王茹青是中尉退伍，目前另有工作，放假時也到釋迦園幫忙，夫妻走在漂亮的釋迦園裡，像散步般浪漫。

軍歌在部隊有提振士氣的作用，鍾長治種釋迦也不忘聽軍歌，幹起活來，特別有精神。他說，釋迦可能是跟著他聽軍歌，「每一顆釋迦都是排排站的，很有精神」。

他說，照顧釋迦跟帶部隊的原理基本上一致，以鐵的紀律進行專業田間管理，減少病蟲害，但也不忘愛的教育，把釋迦樹當作班兵般呵護，給予適當的養分，它們自然會呈現出最完美的成果。