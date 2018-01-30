是不是小鮮肉貼了就知道！ 這款變色便利貼5分鐘揭曉

2018-01-30 15:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕這張「便利貼」不簡單，能為你的食安把關！

高雄大學化學工程及材料工程研發團隊，開發「肉品新鮮度感測變色貼片」，貼附於保鮮盒等裝盛生肉器皿內，5分鐘內用顏色辨識肉品新不新鮮，既準確又便利，且非接觸式感測，不會有2次污染疑慮，專利即將申請通過。

這項發明發表自高大化材系教授鍾宜璋主持之「健康及仿生科技研究中心」，成員包括研究員蘇資淵、研究生王意雯。

鍾宜璋說，肉品腐敗通常是因為酵素、微生物或其他因素分解蛋白質，其中食物裡面的微生物，如大腸桿菌、金黃葡萄球菌等大量繁殖是主因，民眾誤食可能生病甚至死亡。微生物孳生過程中釋出的生物胺（包括強烈毒性的組織胺、屍胺等）氣體分子，因此檢測生物胺濃度可作為肉品鮮度評估指標。

鍾團隊所研發的「便利貼」，為可感測生物胺氣體之變色塗層貼片，可貼附於裝盛生肉器皿內或是上蓋方便辨識。一旦肉品新鮮度下降、微生物作用使生物胺濃度上升，塗層隨之感應變化，顏色從原先的「芥末黃」轉成「橘子紅」，藉此警告該肉品鮮度已不足。

貼片可廣泛適用禽、畜、魚類生肉都可檢測，尤其不需搭配儀器使用，更不需要接觸肉品，不需要前處理，透過肉眼即可判讀都是其優勢，相當適合發展成為家庭用品，亦可幫助業者自主管理。

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