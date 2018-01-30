苗市（火旁）龍20年 客庄元宵經典活動搭配草莓季

「龍遊臺三線 莓龍正當紅」，苗市公所炒熱火旁龍氣氛（記者蔡政珉攝）

2018-01-30 15:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市長邱炳坤今天率領兩尾祥龍，前往苗栗熱門旅遊景點大湖酒莊向遊客拜年，並宣傳客庄12大節慶之一、苗栗市元宵經典活動「（火旁）龍」（讀作「棒」），搭配大湖草莓季，喊出「龍遊台三線 莓龍正當紅」口號，歡迎遊客一同體會「（火旁）龍」樂趣。

邱炳坤表示，「（火旁）龍」除了是客庄12大節慶，與「北天燈、中（火旁）龍、南蜂炮」齊名，是元宵節3大慶典活動，為了慶祝苗栗（火旁）龍活動20週年，希望能吸引更多民眾參與。

另外，為了「（火旁）龍」活動與浪漫台3線結合，促進觀光，吸引遊客安排到苗栗縣旅遊行程，包括地主大湖鄉長胡娘妹、頭份市長徐定楨、卓蘭鎮長詹坤金等台三線沿線鄉鎮市首長也與會捧場，獅潭鄉更派員，各自宣傳鄉鎮特色。而竹南鎮雖然不在台3線沿線，鎮長康世明也遠道捧場，力挺「（火旁）龍」。

邱炳坤說，客委會希望藉由「（火旁）龍」盛會串聯苗栗縣觀光景點，感謝參與鄉鎮長力挺，歡迎民眾在過年期間規劃一趟苗栗「最（火旁）的旅行」。

苗栗市公所今年也拍攝CF廣告，包括苗栗八甲茶園、大湖草莓園、公館紅棗、苗栗功維敘等美景通通入鏡，期盼遊客白天遊苗栗，晚上瘋（火旁）龍。

苗栗市公所今年為慶祝20週年，除了以燈籠強調年節喜慶氣氛，踩街活動時間從往年的週五改為週六舉辦，並於新苗街水上人家美食街，封街舉辦「苗栗好（火旁）」創意市集，屆時還有長120公尺的超級巨龍與民眾互動。

今年苗栗（火旁）龍系列活動時間如下：2月24日祥龍點睛、客家龍競技；2月28日全國中小學舞龍競技；3月3日民俗踩街、「苗栗好（火旁）」創意市集；3月4日則是（火旁）龍之夜以及化龍返天。