兩岸直航後...台中港遊客成長近一倍 頂級郵輪也停靠

2018-01-30 15:01

〔記者歐素美／台中報導〕 台中港兩岸直航客運量，去年較前年增加近一倍，今年底台中港三井outlet開始營運，可望帶來更多旅客量；英國頂級郵輪「卡莉多麗號」，也預計3月18日首航台中港。

台中港目前兩岸直航固定航線有往返福建平潭的「海峽號」及廈門的「中遠之星」客貨輪，根據台中港務分公司統計，去年兩岸直航客運量達4萬7931人次，較前年2萬4046人次，成長百分之99.33，其中「海峽號」於前年底因檢修，停止載客近半年略有影響，但整體來說，客運量還是呈現成長狀態，台中港務分公司預料今年底三井outlet開始營運後，兩岸直航客運量可望持續創新高。

台中港務分公司指出，台中港近年來不斷被高端遊輪公司相中作為停靠港，帶來不少國外頂級旅客，為中部地區觀光產業注入活水，今年申請泊靠台中港的國際觀光郵輪已有5艘，包括3月18日「卡莉多麗號」、5月22日「海洋贊禮號」、6月6、7日「太平洋維納斯號」、8月31日「海洋航行者」、9月16日「海洋水手號」。

其中，「卡莉多麗號」是今年第一艘申請靠泊台中港的頂級豪華郵輪。英國郵輪公司產品經理Sakia Vrolyk日前並特別前往台中港參訪碼頭設施。她表示，「卡莉多麗號」郵輪將以「一程多站」模式，搭載英國觀光客來台，至基隆、台中、台南安平、綠島、花蓮、金門、澎湖等港口上岸，進行深度旅遊。

「卡莉多麗號」為巴哈馬籍，總噸位4200噸級，船長僅90公尺，船上只57間豪華艙房，可搭載114名旅客，相較其他郵輪小很多，但採一對一服務，鎖定英國金字塔頂層客人，平均每人每日最低艙房費用約24000元台幣，屬高價位頂級郵輪。