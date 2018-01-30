濃濃年味 竹市中正市場年貨市集熱鬧開鑼

市府今天舉辦記者會，由市長林智堅與卡爾登飯店宴會主廚洪橋育共同示範料理「好彩頭蘿蔔糕」，現場年味滿滿。（記者王駿杰攝）

2018-01-30 15:05

〔記者王駿杰／竹市報導〕農曆春節將至，新竹市府本週六起將連續11天於中正市場舉辦「過好年．煮好菜」年貨市集，除開辦藝術坊文創市集，更邀請名飯店點水樓、老爺酒店主廚開設年菜課程，傳授蘿蔔糕、蟹年糕等「功夫菜」秘方，為整個竹市帶來濃濃年味。

市府今天舉辦記者會，由市長林智堅與卡爾登飯店宴會主廚洪橋育共同示範料理「好彩頭蘿蔔糕」，現場年味滿滿。

產發處長吳甲天指出，2月3日至13日是為期近兩週的「過好年．煮年菜」年貨市集，與一般年貨大街大不同，現場除開設大廚烹飪教室、手作工藝課，更以文創市集融合傳統市場，邀請在地創意攤商進駐，帶來二本魚的日式甜點、透光棉花的日式甜湯、起司愛蛋糕，更有童言童宇藝術坊，以手作甜點、親子藝術課程增添春節甜蜜團圓氣息。

另外，年貨市集也邀請在地知名飯店大廚開設烹飪教室，現場傳授民眾如點水樓、薪石窯、風采宴會館、魚池宴會館、卡爾登飯店、老爺酒店帶來的醬爆蟹年糕、白酒橄欖雞、風采蝦膠盒、白鯧米粉、好彩頭蘿蔔糕、芋見摃丸獅子頭等「功夫菜」製作秘方。

吳甲天說，烹飪教室深受民眾歡迎，前天開放報名後短時間內便迅速額滿；年貨市集也邀請更多小農攤友、文創市集作伙來擺攤，一起在新竹熱鬧擺年貨，攤商報名請洽：hscactivity@gmail.com。