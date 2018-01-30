爭取機車行駛蘇花改 上千重機網友洗版蕭美琴臉書

上千名來自全台各地爭取紅牌重機上國道的網友用複製、貼上相同內容的方式，到蕭美琴臉書「洗版」抗議 蘇花改禁行機車。（記者王錦義翻攝）

2018-01-30 14:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路改善工程蘇澳-東澳路段即將在2月5日開放第一階段小客車通車，花蓮縣立委蕭美琴在臉書分享蘇花改空拍畫面，對所有辛苦參與的工程人員表達感謝，但上千名來自全台各地爭取紅牌重機上國道的網友，用複製、貼上相同內容的方式，到蕭美琴臉書「洗版」，抗議蘇花改禁行機車，要求蘇花改開放行駛機車。

蕭美琴在臉書上說，雖然當初核定的分段設計和規格不是大家所滿意的，且發包這條「安全回家的路」時，她並非公職，沒有參與到決策，但她在去年當選上任以來，知道花蓮鄉親期待很久，自己努力的目標，就是排除萬難儘早通車。

而是否開放大型重型機車行？蕭美琴認為，還有許多技術因素與安全考量必須進行討論，希望外界給予專業單位時間研議。

蕭美琴立委辦公室指出，現階段已經要求公路總局針對蘇花公路（舊路）發生緊急災害提出應變計畫，具體要求蘇花改在蘇花公路遇災時應放寬車種限制。而這個評估報告預計將在2月左右核定，相信會有妥適的配套措施。

抗議網友用相同的留言不斷複製、貼上，內容都寫著：「蕭委員您好：蘇花改要通車了，您先前曾經要求交通部針對蘇花改限行車種於通車前提出報告，怎麼現在完全沒看到任何動作？蘇花改號稱是為了花蓮人民的安全、是為了花蓮民眾能有條安全回家的道路而興建，但現在卻又禁行一堆車種，豈不是置花蓮人民的生命財產安全於不顧？難道花蓮的機車騎士們回家就要冒著被落石砸死的風險？您身為花蓮的委員，一定要還給花蓮居民一條安全通行、能夠安全回家的道路！」

有網友用圖示消遣蘇花改通車卻僅限小客車上路，是要其他車種的駕駛去給落石砸。公路總局回應指出，通車初期，第一階段僅開放小型車通行，施行3~6個月後，公路總局視通車狀況（包括車流量、事故發生率、救災效率）進行評估，交通部核定後，才會開放大客車行駛，分階段開放並非僅限小客車行駛，而因長隧道內空氣較差，目前暫不開放機車通行。

  • 花蓮縣立委蕭美琴在臉書分享蘇花改空拍畫面對所有辛苦參與的工程人員表達感謝。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣立委蕭美琴在臉書分享蘇花改空拍畫面對所有辛苦參與的工程人員表達感謝。（記者王錦義翻攝）

  • 蘇花公路改善工程蘇澳到東澳段即將通車初期先開放小客車通行，網友製作圖示消遣，抗議蘇花改禁行機車。（記者王錦義翻攝）

    蘇花公路改善工程蘇澳到東澳段即將通車初期先開放小客車通行，網友製作圖示消遣，抗議蘇花改禁行機車。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮縣立委蕭美琴在臉書分享蘇花改空拍畫面對所有辛苦參與的工程人員表達感謝。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣立委蕭美琴在臉書分享蘇花改空拍畫面對所有辛苦參與的工程人員表達感謝。（記者王錦義翻攝）

相關關鍵字： 紅牌重機 蕭美琴 蘇花改 重機