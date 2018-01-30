爭取機車行駛蘇花改 上千重機網友洗版蕭美琴臉書

上千名來自全台各地爭取紅牌重機上國道的網友用複製、貼上相同內容的方式，到蕭美琴臉書「洗版」抗議 蘇花改禁行機車。（記者王錦義翻攝）

2018-01-30 14:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路改善工程蘇澳-東澳路段即將在2月5日開放第一階段小客車通車，花蓮縣立委蕭美琴在臉書分享蘇花改空拍畫面，對所有辛苦參與的工程人員表達感謝，但上千名來自全台各地爭取紅牌重機上國道的網友，用複製、貼上相同內容的方式，到蕭美琴臉書「洗版」，抗議蘇花改禁行機車，要求蘇花改開放行駛機車。

蕭美琴在臉書上說，雖然當初核定的分段設計和規格不是大家所滿意的，且發包這條「安全回家的路」時，她並非公職，沒有參與到決策，但她在去年當選上任以來，知道花蓮鄉親期待很久，自己努力的目標，就是排除萬難儘早通車。

而是否開放大型重型機車行？蕭美琴認為，還有許多技術因素與安全考量必須進行討論，希望外界給予專業單位時間研議。

蕭美琴立委辦公室指出，現階段已經要求公路總局針對蘇花公路（舊路）發生緊急災害提出應變計畫，具體要求蘇花改在蘇花公路遇災時應放寬車種限制。而這個評估報告預計將在2月左右核定，相信會有妥適的配套措施。

抗議網友用相同的留言不斷複製、貼上，內容都寫著：「蕭委員您好：蘇花改要通車了，您先前曾經要求交通部針對蘇花改限行車種於通車前提出報告，怎麼現在完全沒看到任何動作？蘇花改號稱是為了花蓮人民的安全、是為了花蓮民眾能有條安全回家的道路而興建，但現在卻又禁行一堆車種，豈不是置花蓮人民的生命財產安全於不顧？難道花蓮的機車騎士們回家就要冒著被落石砸死的風險？您身為花蓮的委員，一定要還給花蓮居民一條安全通行、能夠安全回家的道路！」

有網友用圖示消遣蘇花改通車卻僅限小客車上路，是要其他車種的駕駛去給落石砸。公路總局回應指出，通車初期，第一階段僅開放小型車通行，施行3~6個月後，公路總局視通車狀況（包括車流量、事故發生率、救災效率）進行評估，交通部核定後，才會開放大客車行駛，分階段開放並非僅限小客車行駛，而因長隧道內空氣較差，目前暫不開放機車通行。