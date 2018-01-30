台中區農改埸 9年磨一「仁」

2018-01-30 14:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕薏仁穀物含有豐富的蛋白質、礦物質、維生素，近年來成為國人飲食的養生聖品，但國產薏仁產量卻不到進口的1/10，看準需求市場，國內投入薏仁栽種的農民越來越多，目前以「薏苡 （薏仁未脫殼）台中3號」為主，惟它植株高、田間落粒量大，有鑑於此，台中區農業改良場經9年不斷育種，如今推出「薏苡台中5號」，植株低矮、採收容易，不易損粒，顆粒又大，今天台中農場舉行品種發表會，令現場農民怦然心動，決定改種台中5號。

台中區農業改良場作物改良課副研究員廖宜倫表示，國內薏仁的栽種主要分布在台中的大雅、南投草屯、彰化二林等地，10年前全台總栽種面積才80公頃，現已有200公頃，但國產薏仁的產量只及進口量的1/10。

他說，其實薏仁的栽種非常粗放，比種稻容易很多，1公頃收成約3500公斤，每公斤契作價格約在55至60元間，種植薏仁還有轉作補助，非常具有種植潛力。

他說，目前農民都栽種台中3號品種，該品種若田間管理不好，植栽常長到逾2公尺長，這種高度在收割時會造成「落粒」的損失，估計因植株高而損失的薏仁總會有3成，非常可惜，農民一直希望有更低矮的品種。

廖宜倫說，9年來，場內不斷雜交、育種，經選出最好的品種，籽實大且圓，不易落粒，容易脫殼，名為「薏苡台中5號」，它與台中3號產量差不多，惟收成時不易掉粒，又省工，相當具有競爭力。場方將結合農會作推廣。