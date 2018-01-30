活化治安死角 竹市民富文化推廣據點開工

新竹市民富里少年街6號、8號、10號原是舊有新竹監獄的職務宿舍，產權屬國有財產署，是超過30年的老舊建物，閒置長達10年。（記者王駿杰攝）

2018-01-30 14:11

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市民富里少年街6號、8號、10號原是舊有新竹監獄的職務宿舍，產權屬國有財產署，是超過30年的老舊建物，閒置長達10年，由於缺乏整理，成為治安死角，為活化閒置空間，市府向國財署有償撥用取得所有權，並投入經費整修建物，希望打造成「民富文化推廣據點」，今天舉行開工典禮，預計在今年5月底完工。

民政處長張力可指出，民富文化推廣據點為地上兩層造建物，市府共投入741萬元經費進行整修，該建物雖非歷史建築，卻鄰近新竹少年刑務所、演武場等歷史建築。

張力可表示，該項工程將保留原有建物的外觀風格，以融入歷史建築群地景地貌，未來將建置展演空間、辦公室、廚房、地坪廣場等，讓民眾擁有推廣藝文展演活動、宣導老人關懷等多功能空間，促進社區資源共享。

市長林智堅指出，民富里目前有6千多位里民，過去都借用市立棒球場看台下空間作為集會據點，除空間狹小，也沒有空間舉行藝文活動，民富里有活動空間需求，因此市府積極向國有財產署有償撥用，取得民富里少年街6號、8號、10號建物所有權，希望進行整修工程，打造成文化推廣據點，提升民眾生活品質。