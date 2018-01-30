郵差送信兼送暖 局長慰問照顧腦麻孫女20年苦情嬤

板橋郵局局長郭純陽（右二）、在土城區員林里長蔡黃地（左一）、郵差陪同，慰問照顧腦麻臥病孫女20年的郭姓婦人。（記者吳仁捷攝）

2018-01-30 14:04

〔記者吳仁捷、陳心瑜／新北報導〕郵差不止送信，寒流來襲之際，還將暖暖溫情送入獨居長輩家中！

新北市板橋郵局郵差不止送信，還默默關懷孤苦失依的老人，板橋郵局所轄的土城郵局發現郭姓婦人獨力照顧腦麻臥病的孫女20年，卻受限離家兒子仍有收入，無法取得低收入戶資格，只能仰賴每月數千元社福補助度日，板橋郵局局長郭純陽今天在寒流來襲之際，在郵差、兼任義消的土城區員林里長蔡黃地陪同下慰問潘婦，讓潘婦感受到暖暖溫情，再三道謝。

板橋郵局局長郭純陽說，郵差送信時，發現61歲潘女腿傷行動不便、眉頭深鎖，追問下得知，她的孫女因出生時因吸入胎便症候群，引發腦缺氧造成嚴重腦性麻痺，孫女3個月大時，媳婦不堪負荷離家出走失聯，兒子也離去另組家庭，長期由她獨自照顧孫女；郵差找上員林里長蔡黃地確認，得知相依為命的貧病祖孫急迫援助，板橋郵局也列入關懷對象。

郭純陽、蔡黃地與郵差等人關懷潘婦時，發現潘婦先天重大殘疾的孫女雖已20歲，但大部分時間閉著眼睛，蜷曲身體躺著，欠缺行動能力，生活無法自理，只靠阿嬤照顧；里長蔡黃地說，因潘婦離家的兒子有收入，潘女祖孫2人無法取得中低收入戶補助資格，欠缺收入下，僅能依靠社會慈善團體微薄補助維生，困頓生活令人鼻酸，希望郵局關懷拋磚引玉，喚起社會關懷弱勢家庭和長輩。

郭純陽說，板橋郵局6年前成立板橋郵局公益服務隊，由板橋郵局現職員工、眷屬及退休同事組成，服務觸角包括關懷老人、社會弱勢到淨山、淨溪、淨灘、清淨家園、環保資源回收等公益活動，近來更配合長照2.0政策，關懷獨居老人，讓郵差不止是送信。

板橋郵局在這波寒流來襲之際，照顧護弱勢獨居長輩，準備了115份羊毛毯、115份保溫杯、115包1.8公斤裝發財米，在郵差投遞信件時，也慰問獨居長輩，祝福她們溫馨過春節。