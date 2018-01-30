除役巡防艇颱風送產婦 女嬰已國二想當設計師

李上益、李梓瑜父女出席除役典禮，後方即為當年救援的巡防艇。（記者洪定宏攝）

2018-01-30 13:58

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署2艘巡防艇今天除役，其中PP-6002艇曾在2003年9月1日，將小琉球孕婦陳慧玲送到東港生產，當年的女嬰李梓瑜如今已是國中二年級學生，她感謝海巡人員的協助，希望將來成為優秀的服裝設計師。

李梓瑜的父親李上益任職屏東縣政府海洋及漁業事業管理所，世居小琉球；他表示，當天杜鵑颱風來襲，交通船全部停駛，太太陳慧玲的預產期原本在9月中旬，不料9月1日羊水破了，提早約2週，必須緊急送到東港生產。

在衛生所及海巡署協助下，調派高雄海巡隊PP-6002巡防艇運送，陳慧玲於9月2日凌晨生下女嬰，體重2900公克，非常健康。

李上益指出，小琉球人口數約有1萬4000，早年有助產士，現在已無相關專業者，孕婦通常要在預產期前一週，住進高屏地區的醫院待產。

李梓瑜從小就是漂亮寶貝，擅長繪畫，國小畢業曾領縣長獎，現為琉球國中二年級學生，以服裝設計師為首要志向。

海巡署指出，編號PP-6002與PP-6007巡防艇於1996年啟用，為60噸級，船速可達40節，可耐6級浪。

因為已使用21年，引擎效能變差、船速剩10多節、維修費用也高，因此予以除役，但鐵製材料少，可再利用的價值低，將公告拍賣。

曾有某縣市政府計畫購買除役巡防艇，當作造景用途，但光是海上拖船等費用就高達300萬元，所以打退堂鼓。