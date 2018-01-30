走到哪看到哪！ 雙北圖書館一證通用

2018-01-30 13:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕共享雙北圖書資源，雙北上午召開記者會，宣布兩市市立圖書館將啟動「一證通用」服務，未來雙北民眾只要提出申請，就可以在兩市166間圖書館，借閱超過1500萬冊圖書資料及電子資源，享有更豐富的圖書資源。

不過新北市早已和基隆市合作，換言之可一卡借遍北北基，但台北卻只能在雙北使用，台北市副市長陳景峻表示，將會和基隆進行來商議，不排除擴大更多地方一起合作。

台北市副市長陳景峻、新北市副市長李四川上午共同主持「雙北市立圖書館一證通用服務」記者會，陳景峻表示，雙北是共同圈，所有資源一定要共享，才能共創雙贏，過去他推動許多雙北業務，包括污水管興建、翡翠水庫供水等，未來不只有圖書，包含交通、 醫療等資源都要共享。目前在台北市圖書館辦卡，每100張中就有23張是新北市民，相信新的措施能給大家很多的便利。

李四川則感謝北市願意共享豐富資源，去年起便已和基隆合作，未來納入台北，申請新北圖書證的民眾，就能享有三地、約1500萬冊的圖書資源。

然而目前雙北雖合作開通「一證通用」服務，但無法異地借還，民眾若在台北借閱書籍，只能在台北還書，在新北借閱書籍，只能在新北還書。北市圖另推出3大超商借還書服務，但手續費高達50元，對此陳景峻表示，第二階段針對降低超商手續費進行研議。