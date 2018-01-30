LOGO放在「奶頭為中心點」 健身教練收到制服後傻掉了...

網友請廠商做了健身房制服，要求廠商把健身房LOGO放在「乳頭中心點上」，沒想到最後卻變成制服上印著「乳頭為中心點」6個大字。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-01-30 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕這樣「搞笑」的健身房制服，你敢穿嗎？有男網友在臉書社團「爆怨公社」指出，自己因為請廠商做了健身房制服，要求廠商把健身房LOGO放在「乳頭中心點上」，沒想到最後卻變成制服上印著「乳頭為中心點」，讓許多看到照片的網友全都笑翻，還有人笑說：「乾脆改名叫奶頭健身房。」

男網友指出，自己開設了一間健身工作室，近期請廠商做一件健身房制服，希望廠商把健身俱樂部LOGO放在「奶頭中心點」上，廠商也很認真的註記，結果註記卻「註到衣服上」，從男網友貼出的照片可以看到，衣服上的LOGO在左胸口，但中央卻出現「乳頭為中心點」6個白色大字，讓男網友好氣又好笑，不過他也笑說：「我穿這個上課學生應該笑到岔氣得內傷吧？！還好先定版試做一件而已。」

許多網友看到原PO的照片之後都紛紛開玩笑地說：「請問是奶頭健身俱樂部嗎？我想健身我的奶頭！」、「請問奶頭要問哪些運動才會有腹肌？」、「你們專門健身奶頭？」、「健身房因此爆紅，廠商也算有心啦～」