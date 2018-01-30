烏來福山添新景點！ 景觀橋串起大羅蘭溪兩岸生態資源

福山景觀橋橫跨大羅蘭溪。（記者翁聿煌攝）

2018-01-30 13:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕自然資源豐富的烏來區是大台北的生態後花園，新北市長朱立倫今天到烏來為福山景觀橋舉行啟用儀式，造型優美的拱型福山橋可串起大羅蘭溪兩岸的生態旅遊景觀，增加烏來旅遊的多樣風貌，朱立倫也為覽勝橋改建工程舉行開工典禮，待明年底完工，再為烏來增添勝景。

福山里是烏來區最深入山區、也最靠近宜蘭和桃園的部落，從烏來瀑布還要沿著信福路車行近18公里才能抵達，福山有如烏來的世外桃源，位於南勢溪上游，水質清澈，風景秀麗，福山景觀橋興建1年完成，將當地原本的U型步道，連結成環狀步道，讓遊客可以暢遊北岸的蝴蝶步道和南岸的森林步道。

今天舉辦開工典禮的覽勝橋，位於烏來老街南側，3年蘇迪勒颱風時和梅姫颱風時，因豪雨造成溪水暴漲淹沒橋面，加上橋齡老舊已達50年，因此新北市爭取中央補助，以1億5千萬元經費改建，將橋身抬高3公尺，而且新橋無在河面落墩，確保行水安全，預計108年底可完工通車，特殊的楕圓型鋼構和側面網狀造型，呈現原住民文化特色，完工後將為烏來風景區再添勝景。

原覽勝橋已使用50年，太過老舊。（記者翁聿煌攝）