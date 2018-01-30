管中閔爭議延燒 台大教授籲「推薦人出面說明」

台大國發所劉靜怡教授臉書全文。（擷取自劉靜怡臉書）

2018-01-30 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長遴選爭議延燒，教育部長潘文忠今表示，遴選委員會是主要的權責組成，相關疑義應由遴選委員會釐清，台大國發所教授劉靜怡則將矛頭對準台大校長候選人的推薦人，認為被推薦人的資料係由推薦人提供給遴選委員會，呼籲後者出面解釋。

台大校長遴選委員會在1月5日選出管中閔為新任校長，但管被質疑未事先揭露擔任台灣大獨董涉誠信爭議，甚至聯名論文也遭爆涉違學術倫理；遴選委員蔡明興是台灣大副董，涉未利益迴避等爭議，台大校長遴選過程亦被質疑過程不公平，引發各界關注

劉靜怡在臉書發文，引述台大校長遴選委員會組織及運作要點，其中第14條與第15條分別為「推薦者應向本會提供被推薦人之個人基本資料、學歷、經歷、著作目錄、榮譽事蹟與成就，並說明推薦理由」、「本會於公開徵求截止後，應就被推薦人資料進行資格審查，必要時得請被推薦人補充資料或說明」。

劉靜怡的貼文引來文化大學教授楊重信留言回應，楊認為，由於推薦人提供的資料是被推薦人提供的，「該出來說明的應該是被推薦人」，對此，劉靜怡酸說「被推薦人現在比較有興趣和總統討論台灣價值，不屑說明他提供了什麼資料」。