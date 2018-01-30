防制空污 交部擬優先取消1、2期柴油車國道免費

2018-01-30 13:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為配合空污防制行動，交通部長賀陳旦今日於交通部新春記者會上表示，預計今年下半年開始研議，優先取消全台8萬輛第一、二期柴油車，國道每日通行費20公里免費優惠；小型車長期也會檢討並逐步進行，可能先僅限電動車、油電車能享通行費優惠。針對數量龐大的機車，也會與地方政府討論，透過停車收費訂定差別費率措施來管理。

交通部路政司長陳文瑞表示，停車管理、收費、費率訂定都是地方權責，但交通部也在跟地方政府討論，希望停車應該有不同收費標準，讓較無污染的電動車能享優惠；交通部希望能做到電動車輛與燃油車輛，在持有成本、稅費、停車費用上都能有所區別。

機車停車費要實施差別費率，賀陳旦認為，還是要等到空氣品質維護區劃設後，限制高污染車輛進入，視該區域空氣品質是否有明顯改善再來做調整。賀陳旦表示，若確認有成效就能告訴大家，並慢慢透過提高油料車費用、特殊時段禁止進入，到最後達到高污染車輛不能進入空氣清淨區的目標。

為讓劃設空氣品質維護區後，要管制高污染車輛不會變得無法執行，交通部目前正與環保署做資料庫分享。賀陳旦表示，未來資料庫可以跟管制設備做連線，並透過科技執法系統來取締，只要是達到相當污染標準的汽機車、貨車，在禁止進入的時段，要進入空氣品質維護區，就能透過影像辨識系統或eTag進行科技執法；停車場方面，可利用現在已經成熟的車牌辨識系統，高污染車輛要進入時，柵欄就不會升起，如果車輛在現場不願意離開，也會跟地方政府協調出合適處理辦法。賀陳旦表示，協調與設備採購，都會在劃設空氣品質維護區的過程中同步進行，不會讓政策無法執行。