連2年調薪20％ 菜鳥也有48K！小英將見阿振肉包老闆

鹿港「阿振肉包」老闆鄭永豐（圖右），開心跟員工「分享利潤」，將帶著包子、書北上會見總統蔡英文。（記者劉曉欣攝）

2018-01-30 00:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕挺加薪！連續2年調薪20%的彰化鹿港「阿振肉包」老闆鄭永豐，即將在31日北上會見總統蔡英文；鄭永豐強調，他將帶著肉包與書送給總統，並分享他「利潤分享」的經營理念。

鄭永豐表示，他將在31日中午在民進黨中央黨部跟總統、黨主席蔡英文見面，身為肉包店的老闆能見到總統本人，內心非常開心。

民進黨彰化縣黨部主委、鹿港鎮長黃振彥指出，因為「阿振肉包」員工起薪3萬元，連續2年調薪20%，黨主席蔡英文透過中央黨部幹部向他轉達想見「阿振肉包」老闆鄭永豐一事，他立即安排在31日中常會這場會面。

鄭永豐強調，他每次只要聽到「勞資雙方」一詞，就會十分反感，因為明明是「勞資是坐在同一艘船上」，老闆、員工都是「同行同命」，擁有共同目標，才能「共存共榮」。

「阿振肉包」連續調薪20%，鄭永豐指出，很多人認為他「利潤分享」，老闆把賺來的錢跟員工分享是「捨得」，但他認為老闆就是要給員工好的工作環境、好的薪資，員工也相同付出了青春給工作，他只是秉持著「我好，大家都要好」的想法，員工就會老闆一起向前打拚。

「阿振肉包」繼去年幫員工調薪20%之後，今年再度調薪兩成，以目前全店年資最淺的員工來說，年資3、4年，去年調完薪的薪水就已經40K，今年再調薪20%，薪水就來到48K，年資20年的資深員工更是年薪破百萬。

鄭永豐指出，只要老闆有賺錢，就很樂意幫員工加薪，他的人生哲學就是「給的越多，回饋越多」，他也身體力行，現在全店年資最少的菜鳥員工月薪都有48K，他把利潤跟員工分享，員工生活好一點，工作也會更積極、更快樂。

「阿振肉包」員工透露，以往也常加薪、發獎金，大約3、5年就會加薪5％，老闆連續2年加薪20%，員工也士氣大振，工作更加賣力！

「阿振肉包」位於鹿港中山路，也是知名的排隊名店，招牌包子每個20元，除了肉包，饅頭、蔥花捲也是熱賣產品，全年的營業額為5000萬元。