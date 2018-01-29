淡北道路二階環評公聽會 拚4月送環評書

台北市進入淡水只有台2線一條到路，每到尖峰時段交通壅塞嚴重，因此新北市府計畫闢建淡北道路紓解車流，打通大淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸路廊。圖為完工通車模擬畫面。（新北市政府工務局提供）

2018-01-29 23:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕爭議多年的淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）二階環評程序重啟，新北市政府工務局今天下午在台北市北投區關渡國中舉辦公聽會，超過200民眾參加，反對意見認為緊鄰紅樹林保護區的淡北道路衝擊生態，北投居民則擔心交通惡化，「支持淡北道路聯盟」則到場高舉「環保團體不要霸凌淡水人」、「淡北道路沒有入侵紅樹林」標語，希望反對者轉為支持。

新北市政府工務局新建工程處表示，公聽會邀請台北市居民、台北市政府交通局到場，但台北市交通局出席代表並未發言。2月1日下午2點也會在淡水區竹圍高中舉辦公聽會，蒐集各方意見後，將會進行內部的爭點會議並修改環評書，目標是今年4月前將環評書送至環保署審核，但無法確定開工期程。

新工處長詹榮鋒表示，淡北道路採貼地雙向4線道設計，已完成交通影響分析、生態和文資調查，路線完全避開民眾最關心的紅樹林保留區，也將設置生物廊道、種植7.8公頃次生林，並拆除沿線鐵皮違建。

詹榮峰說，至於北投居民擔心造成立德路、中央北路壅塞，也設計北投區大度路上架設700公尺高架、跨越立德路，並讓淡水進台北市道路，以地下穿越中央北路方式解決。

綠黨中執委賈伯楷質疑，淡北道路基樁和紅樹林保護區僅相隔1公分，勢必衝擊生態，新工處回應，目前部分自行車道在紅樹林保護區上，工程會將這些佔用的自行車道移出保護區，因此希望環團具體提出生態受衝擊的部分為何。

「支持淡北道路聯盟」成員陳慶懋說，自己每天從淡海新市鎮住處開車到台北市區推通勤，來回至少耗費3小時，因此聯盟號召淡水、三芝和石門民眾到台北市參加公聽會，淡水區幾乎全數里長出席，主動出擊，盼台北市民眾轉變態度。

新工處表示，淡北道路起點台二線淡金路與坪頂路口，和淡海輕軌共構，終點位於台北市關渡的大度路高架跨越立德路，全長5.4公里，造價約47億元。