高鐵局想封元化路地下道拖4年 因為這個工程露曙光

中壢區中新地下道將從現有雙向各１汽車道與１機車道，拓寬為雙向各３個混合車道的規模。（記者李容萍攝）

2018-01-29 22:17

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部高鐵工程局捷運工程處為闢建機場捷運延伸至中壢火車站，103年2月間曾向市府申請封閉中壢區元化路地下道，因無合理的交通替代方案、擔心造成中壢的交通黑暗期，屢被桃園市政府打回票；今天下午市府交通局舉辦中壢區中新地下道拓寬開工典禮，終讓這個躺了4年的提案露出曙光。

中新地下道為聯絡中壢火車站前站中和路與後站新興街的主要通道，拓寬工程完成後可作為將來新建機場捷運A23站站體施工封閉元化路地下道的替代道路，疏緩中壢火車站前後道路交通壅塞，預計今年8月15日完工通車，總工程經費約5000萬元。

桃園市長鄭文燦出席開工典禮指出，配合機場捷運A23中壢車站的站體施工，緊鄰中壢車站、連接中壢前後站的元化路地下道必須永久封閉，為此，市府與交通部高鐵局多次協商，最後決議以中新地下道改善拓寬做為替代道路，將中新地下道原雙向各1汽車道與1機車道的配置，拓寬至雙向各3個混合車道，可容納的車流量將比原本的元化路地下道大。

中新地下道拓寬工程採二階段施工，先施作拓寬部分的路段，再施作中新地下道，並經壓力測試完畢後，再行封閉原本的元化路地下道，期望讓機捷A23站工程順利開工。

鄭文燦還說，未來中壢車站會變得完全不一樣，將採三鐵共構規劃，以「鐵路在上、捷運在下」的方式設計，不僅打通前後站，也會多出25米寬的廊道，從中壢到平鎮、內壢之間會多出一條交通要道，相信中壢車站將發展為交通樞紐與商業中心。