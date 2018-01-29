新住民之女不畏苦 美容大賽創意摘冠

新竹縣仰德高中時尚造型科二年級學生余曉嫻，去年底代表參加「2017第5屆國際盃美容美髮大賽」榮獲創意凝膠美甲組-冠軍、漢娜彩繪作品完成組-亞軍。（仰德高中提供）

2018-01-29 22:13

［記者廖雪茹／新竹報導］跟著母親自越南移居台灣的余曉嫻，就讀新竹縣仰德高中時尚造型科後，啟發對美容美髮的興趣，利用課餘強化實務經驗，經過兩年的積極學習，去年底代表參加「2017第5屆國際盃美容美髮大賽」榮獲創意凝膠美甲組冠軍、漢娜彩繪作品完成組亞軍，「2017台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡比賽」榮獲世界晶鑽彩繪組冠軍。

仰德高中表示，余曉嫻在國中三年級時，從越南搬到台灣，和媽媽在新竹縣竹北市定居，原本規劃就讀普通高中，因中文還不甚流利，擔心跟不上進度，決定就近入學，進入該校時尚造型科，接觸多元化課程後，對美容美髮培養出濃厚的興趣。

余曉嫻說，剛到台灣讀書，老師引用時事議題或是解說技能時，她常聽不懂，課後再詢問老師或同學，經過兩年的學習，現在已能適應台灣生活。

余曉嫻的母親10年前嫁到台灣，原本在工廠上班，後來進修美容相關技能，開設個人工作室，提供美甲、美體、護膚、紋繡等服務。曉嫻除了在學校積極吸收新知，平時也跟著媽媽學習服務客人，加強實務經驗，也分擔媽媽的辛勞。

個性追求完美的余曉嫻，常在配色或形狀的選擇時，不斷修正，希望呈現最好的作品。

余曉嫻說，很感謝班導蔡旻靜等老師的培訓，讓她得以發揮所長。美容美髮不僅讓自己漂亮，也讓別人變得更美，心情也跟著變好，因此畢業後準備升學就讀相關科系，精進技能，希望有一日自己開店創業。

仰德高中校長劉永平表示，學校教學團隊以不放棄每一個學生為信念，鼓勵學生考取證照，參加校外競賽，為自己創造優勢；余曉嫻不畏困境努力向學，這次在國際賽事中脫穎而出，更證明自己的實力，是個難能可貴的孩子。