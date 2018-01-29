新修勞基法易惹議 新北勞工局提5大建議

2018-01-29 22:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕新修勞基法放寬7休1、延長每月加班上限、輪班間隔有條件縮短及加班換補休等規定，勞動部近期將召集地方勞政機關蒐集意見，釐清條文內容，新北市政府勞工局提出「加班換補休範圍明確化」、「提升勞資會議法律位階」和「明定未休日數折算工資標準」等建議。呼籲勞動部應於施行細則規範配套措施，或者提升位階直接入法，才能讓地方政府執行勞檢有所依循，勞資也能清楚相關規定。

新北勞工局5大建議包括，「加班換補休範圍明確化」，勞基法第32條之1換休範圍規定，限於勞工法定加班上限時數及休息日工作時數，並未包含俗稱的「違法加班」、休假日加班及天災、事變或突發事件加班，依「明示其一、例外排除」原則，代表雇主必須給付加班費而不得換休。但目前並無規定雇主應備置詳細加班補休紀錄，可能會使勞工難實現補休，即使透過勞檢，也難以釐清加班費數額。

第二，「備查內容全國一致性」，本次修法放寬加班時數、縮短輪班間隔、放寬7休1，雇主僱用勞工人數在30人以上，應報當地主管機關備查，應由中央目的事業主管機關及中央主管機關，訂定全國一致性指引，避免標準不一。

三、「例假機制公開透明化」，則是針對放寬7休1，以「中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者」為新增程序，建議應將放寬程序及機制公開透明化，並敘明與第36條（每7天應有1天作為例假）的差異，以降低各界疑慮。

還有「明定未休日數折算工資標準」，針對「於次一年度終結或契約終止仍未休之日數」，雇主所應發給1日工資，係指原年度終結的1日工資，抑或次一年度終結或契約終止前的1日工資，應於施行細則解釋清楚。

最後是「提升勞資會議法律位階及罰則」，勞資會議實施辦法迄今只停留在行政命令規範，未能提升至法律位階，對於雇主不召開或未定期召開會議、不辦理勞方代表選舉，亦無罰則，恐無法落實勞資對話。勞工局建議直接以法律規範，以杜絕爭議。

勞工局表示，為使事業單位瞭解相關規範，勞工局將於2月8日上午、23日上午和下午先舉辦3場宣導會，可強化勞雇雙方對勞動法令的了解，細節至新北勞動雲查詢。