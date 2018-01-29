清除廢棄纜線玩真的！ 桃市啟動天空纜線清整專案

2018-01-29 22:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府工務局整頓如蜘蛛網般密布、雜亂無章的電桿線纜，今天啟動「天空纜線清整專案」，市長鄭文燦宣布市府預定3年內，至少完成100公里專案道路，將清除約186.35噸、總長901.5公里的廢棄纜線，相當於桃園機場捷運營運長度可來回9趟（來回1趟約102公里），將要求各纜線業者清整捆束所屬纜線，並貼上識別標籤，讓市民享有美麗的天際線與安全的用路環境。

纜線識別標籤共分5種顏色，分屬不同管理單位，分別為紅色（區公所）、綠色（交通局）、白色（警察局）、黃色（有線電視）、藍色（固網電信），以供辨識；貼上標籤者，將捆束並納入規範，在期限後未貼上標籤者則進行纜線剪除。

鄭文燦說，這項專案以桃園區中山路、民族路口及中壢區中北路、實踐路口周邊道路為纜線清整示範區，經協調各纜線單位未來應統一以相同高度附掛纜線，纜線應在同樣的位置橫越路口，以免出現纜線垂吊及零亂情況，減少橫越路口的纜線數量。

工務局長黃治峯也說，市轄電纜線總長約2萬2693公里，為維護市民安全與美化整體市容，市府、各區公所及纜線業者共同積極推動「電纜地下化工程」與「天空纜線清整專案」；由於電纜下地工程須有足夠空間放置變電箱，但多處路段因公共設施帶不足難以辦理電纜地下化工程，故針對無法地下化路段規劃進行「天空纜線清整專案」。