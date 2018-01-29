冷空氣發威 中部以北、東北部下探10度 下週更冷

未來10天預計有三波冷空氣接力影響，第二波冷空氣預計週四影響，而且更強；下週還會有一波冷空氣報到，預計下週三才會回溫。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-29 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕該波冷空氣將在今（29）晚至明（30）日達巔峰，這段時間內各地都相當寒冷；明日白天溫度會稍回升，但到了明晚溫度還是會降低。預計未來10天有三波冷空氣接力，第二波冷空氣預計週四（2月1日）影響，且更強；估計下週還會有一波冷空氣報到。

中央氣象局預報，溫度方面，今夜到明日會是冷空氣最強的時候，中部以北、東北部低溫下探10、11度，沿海地區甚至可能出現8至9度，南部、花東低溫也僅12至14度。明日白天溫度會稍微回升，北部、東北部高溫約14、15度，中部、花東約17至19度，南部地區回溫較明顯，高溫可達19至22度。

天氣風險公司表示，預計未來10天會又3波冷空氣接力來到，第二波更強，預計在週四開始影響，週末北部低溫下探8度，下週還會有一波冷空氣來到，目前預計要到下週三（2月7日）才會回暖。

降雨方面，中央氣象局預報，明日依然受華南水氣影響，中部以北、東半部地區容易有斷斷續續的降雨，南部地區偶爾也會出現飄雨，3000公尺以上的高山若氣溫與水氣搭配得宜，則有機會降雪。

空品方面，明日高屏為「橘色提醒」；雲嘉南、金門、馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭及花東為「良好」等級。

中央氣象局提醒，強烈東北風影響，明天上午前台南以北、東半部地區及各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，中午後亦有8至9級，並有較大風浪，海上作業、海邊活動或在較空曠的地區作業請注意安全。

今晚到明日冷空氣發威，白天雖稍微回溫，但到晚間溫度又會再度下滑。（圖擷自中央氣象局）

明日高屏為「橘色提醒」；雲嘉南、金門、馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭及花東為「良好」等級。（圖擷自行政院環保署）