可惡！大溪僑愛社區29支避雷針接地纜線遭破壞

大溪僑愛社區大樓有29支避雷針接地䌫線遭破壞，住戶大罵竊賊「夭壽」。（記者李容萍攝）

2018-01-29 21:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區僑愛社區共有43棟大樓、729戶，有住戶這兩天發現住家漏水，經至頂樓察看發現大樓避雷針裝置的接地線遭破壞造成，僑愛里里長羅鳳育獲報通知共7區社區住戶管理委員會主任委員率機電人員逐棟清查，發現共43支避雷針裝置的接地纜線有29支遭破壞，住戶得知有竊賊入侵社區，且專偷「接地電纜線」引發公安疑慮，紛紛大罵「夭壽」、行為實在可惡！

桃園市議員楊朝偉今天獲報前往大樓頂樓一探究竟，他認為這些掛在大樓避雷針的設備和接地電纜線雖然才10幾公尺長，銷贓賣不了多少錢，但問題非同小可，因為萬一大樓遇到雷擊，避雷針無法發揮功能的時候，不但會造成所有住戶的電器設備損壞，有可能會影響到住戶的生命安全，他除請里長先行報警，也協調各大樓管委會應儘速修復避雷針相關設備，以防萬一。

大溪警分局圳頂派出所傍晚接獲僑愛社區報案後，分局偵查隊長林宗星率員到場調查，除調閱大樓及周邊監視器、現地訪查，過濾清查可疑人、車，針對轄內可疑慣竊展開追查；圳頂所也針對僑愛社區強化巡邏、守望等各項勤務，以避免類似案件再發生。