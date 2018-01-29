中山工商辦踢毽子大賽 一解僑生思鄉愁

僑生踴躍參加踢毽子比賽，一解思鄉愁。（記者洪臣宏攝）

2018-01-29 16:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商今天為僑生班舉行踢毽子比賽，一年級生「踢爆」被看好的縣級高手，大爆冷門包辦男女雙冠。校長林昭億表示，踢毽子在越南等國是國民運動，過年前舉辦競賽，慰藉僑生思鄉之情。

僑生班導師陳雅玲表示，毽子運動由蹴踘演進而來，在越南幾乎人人都會踢毽子，不只小學體育課融入踢毽子課程，大街小巷陌生人也會圍在一起彼此較勁，體育老師也會依此作為學生體育成績。

越南學校還會辦踢毽子個人賽，跟隔網對抗賽，隔網對抗賽方式跟羽球一樣，以落地得分制，陳雅玲說，是看到僑生在踢毽子，才發想舉辦比賽，校方全力支持並提供獎金、獎品，但比賽毽子在台灣買不到，還特地從越南空運來台。

中山工商僑生班共有7班306人，越南、緬甸、馬來西亞、泰國、印尼等僑生，都報名參加小組賽及團體賽，相當踴躍，原先被看好奪冠大熱門的越南僑生，紛紛中箭落馬。

陳雅玲說，個人賽為一分鐘累積次數且不限落地幾次，賽前練習男子組最好成績82下，女子組46下，正式比賽潛能大爆發，電一林儲發以92下奪冠，馮金翠君以80下封后，大爆冷門。

林儲發、馮金翠君都是越南僑生，兩人從小6開始玩毽子，純粹興趣好玩，沒參加過任何比賽，這次賽前2周才開始加緊練習，笑納冠軍。