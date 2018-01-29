實物銀行結盟扶輪公益慶週年 捐3千萬物資助新北社福

2018-01-29 16:03

〔記者邱書昱／新北報導〕「台灣扶輪公益網」與新北市「實物銀行」結盟滿一週年，並於今天（29日）在新北市政府舉辦周年慶，號召各界愛心企業組織共襄盛舉，新北市副市長侯友宜到場頒發感謝狀。侯友宜表示，這一年透過實物銀行及扶輪公益網的公私結盟，幫助了新北市一百個社福團體，提供將近3千萬元的物資，拋磚引玉期望大眾能投入公益活動。

侯友宜說，新北市政府自民國100年起結合公私夥伴資源力量推動實物銀行，至今媒合的資源達12億6千萬元，超過 191萬人次受益，這一年透過實物銀行及扶輪公益網的公私結盟，集結了來自四面八方扶輪社友的職業資源，感謝扶輪公益網造就資源共享。

此外，扶輪公益網主委蕭錦聰談到，「台灣扶輪公益網」成立以來，點閱率達150萬人次，扶輪社友自發捐贈物資市值突破3,000萬元，去年能進一步與新北市實物銀行攜手行善，目前公益網上註冊的社福團體有450多家，其中有100家來自新北市，共同照護地方社福團體及弱勢家庭。

扶輪公益網APP今年更進一步研發了推播功能，讓所有愛心社友可透過行動科技即時伸出援手。

國際扶輪3490地區總監謝漢池表示，今年扶輪公益網推動「扶輪公益天使團聯盟」，首次對外公開邀請愛心企業成為公益天使，捐贈新北市實物銀行，並與台新銀行公益慈善基金會共同照護中小型社福單位的需求。