買屋簽約前先健檢 中市府提供契約健檢服務

2018-01-29 15:48

〔記者張菁雅／台中報導〕買屋對許多人來說是人生大事，為協助消費者確認所簽訂的預售屋定型化契約是否符合規定，台中市政府法制局與地政局自今年1月起合辦預售屋定型化契約健檢活動，若發現契約違規，可依「消費者保護法」要求限期改正，建商若不改正，則可連續裁罰。不過，消保官提醒民眾，契約健檢結果不合格，不代表整份契約無效或可以解除契約。

法制局長吳梓生表示，市府定期至各預售屋建案現場或銷售中心稽查預售屋買賣定型化契約，但消保官在消費爭議協商過程中仍發現，業者以不符合「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定的契約與消費者簽約，所以規劃辦理預售屋買賣定型化契約健檢服務，健檢項目包含契約審閱權、賣方之廣告義務、房地及停車位規格標示、履約保證、主要建材及廠牌規格等共22大項。

主任消保官康馨壬指出，即日起，消費者可將106年1月1日起簽訂的預售屋買賣契約送至地政局，由地政局及消保官雙重把關，預計每月受理30份預售屋買賣契約健檢，若契約違規，將依消保法規定，限期建商改正，如果不改正，則可連續裁罰，最高可罰到50萬元。

康馨壬提醒消費者，契約健檢結果不合格，只是「個別」的契約條款無效，不代表整份契約無效或可以解除契約。

她也呼籲消費者養成看契約內容的習慣，因為常發現銷售人員請消費者在契約上打勾處簽名，多數人擔心會漏簽名，而沒有看清楚內容，等到發生問題，業者就拿出契約表示消費者已知悉或同意。另外，消費者應善用預售屋買賣契約5天審閱期，簽約前可以到法制局網站下載公版的定型化契約，與建商的契約比較，內容增加或減少的地方都要注意。