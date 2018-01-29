貓羅溪天空步道趕工 投縣︰有信心2/10前完工

南投市「貓羅溪天空步道」工程中的橋樑主體工程已完成架設。（記者謝介裕攝）

2018-01-29 15:08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投國際沙雕藝術文化園區中的「2018星光閃耀黃金沙城沙雕展」，已在28日開幕展出，位於南投會展中心的南投燈會活動，也將在2月10日登場，串聯兩處會場的南投市「貓羅溪天空步道」工程，何時完工？格外引發各界關注，縣府表示，橋樑主體工程已完成架設，僅剩引道部分，有信心趕在燈會活動開幕前完工。

南投燈會、沙雕、花海等3項活動，係縣府提供民眾在農曆春節外出「走春」的重點工作，惟沙雕園區與會展中心之間隔著1條貓羅溪，讓民眾往來覺得相當不便，加上春節期間，對外主幹中興路車流量倍增，萬一交通打結恐衍生民怨，縣府遂於去年10月間動工興建「貓羅溪天空步道」工程，以利民眾透過該步道徒步往來貓羅溪畔兩邊的景點。

不過，民眾表示，「星光閃耀黃金沙城沙雕展」活動，已於日前開幕，前往參觀時，發現園區對外右側聯繫華陽路的道路，也已完成拓寬，變得相當筆直、順暢，但左側銜接貓羅溪天空步道的工程仍在施工中，希望縣府能儘速完工，否則，還要繞道才能前往會展中心遊賞花燈，哪麼沙雕園區交通改善的美意，豈不大打折扣？

南投縣府工務處長陳錫梧指出，貓羅溪天空步道工程，橋長約360公尺，橋寬從2至4公尺不等，在克服溪床地質較為鬆軟問題後，目前已完成跨越河岸橋樑、橋面的主體工程，緊接著，也與第3河川局分工合作，一方面進行引道施作等細部工程，一方面展開河道疏濬、整治、綠美化、撒花籽等工作，屆時，步道工程將連同波斯菊花海美景，一併完工呈現，滿足各界賞花燈、看花海、玩沙雕等「三合一」活動的需求。