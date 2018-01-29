台灣黑豬首度出口 屏東青農辦到了！

屏東養豬業者李榮春，從龐雜混亂的台灣黑豬品系中看見商機，上週全國首批台灣活體黑豬成功運抵香港。（記者邱芷柔攝）

2018-01-29 14:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從口蹄疫爆發後屏東從未有活豬出口，曾獲得百大青農的屏東養豬業者李榮春，從龐雜混亂的台灣黑豬品系中看見商機，經過產官學合作，8年來逐代篩選終於找回了台灣原生種「平埔黑豬」，成功吸引海外業者興趣，上週全國首批台灣活體黑豬運抵香港，不僅是近年屏東活體豬外銷先鋒，也開啟了台灣黑豬走出台灣的先例。

原是長榮航空修護工程師的李榮春，9年前遇上金融風暴決定轉業，摸索過程他發現台灣黑豬的品系混雜，讓他看見「純種」黑豬的商機。

李榮春說，尋找台灣原生種黑豬的過程相當艱困，每一隻都要抽血驗DNA，平均每100隻僅有10隻是純種，在台大動物科技系教授王佩華等人指導下，經過8年時間，終於找回了肉質、口感極佳的台灣原生種黑豬，透過逐代篩選、監控後，現在平埔黑豬已能穩定產出。

李榮春說，目前場內仍以育種為主，平埔黑豬產量還不足應付市場需求，但他希望透過外銷來試水溫，產量首批送抵香港的100隻平埔黑豬，為平均60公斤重的仔豬，由於平埔黑豬肉質鮮美、油花分布均勻，因此期待平埔黑豬走出台灣後，像鹿兒島豬一樣成為國際知名品種，未來也將視市場反應，計畫朝契作方式增加平埔黑豬產量。

縣府農業處副處長鄭永裕說，香港地區沒有畜牧業，豬肉來源主要靠進口，這次從屏東進口平埔黑仔豬，可能以當地飲食喜好為考量作為烤乳豬使用，台灣過去受限於口蹄疫疫區關係，幾乎沒有活體豬輸出，但各國對於進口豬肉的規範不同，這次平埔黑豬通過台灣、香港雙方的進出口檢驗可說是成功打先鋒。

鄭永裕表示，20年前台灣成為口蹄疫疫區，去年台灣代表團從世界動物衛生組織接下口蹄疫「打疫苗非疫區」官方證書，今年可望重新取得非疫區資格，屏東養豬數量佔全國總生產量第2名，縣府今年也推出「屏東幸福豬標章」，期待內外銷一起讓屏東豬產業再升級。