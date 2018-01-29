彰檢打臉縣府！杜錫圭故居古蹟拆光光 地主、建商不起訴

杜錫圭故居折除前後。（圖擷取自臉書「微物史」）

2018-01-29 14:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有「彰化紅樓」之稱的首任民選彰化市長杜錫圭故居，前年10月被列為暫定古蹟，列冊追蹤，不料得手建商以「迅雷不及掩耳」之速度將「古蹟」拆除，文化局「亡羊補牢」將地主楊耀聰及建商郭進安依違反文化資產保存法送辦，彰化地檢署今天偵查終結，檢察官認定，楊、郭兩人在客觀上並無證據顯示其知建物已列為「暫定古蹟」，因此予以不起訴處分。

不起訴書指出，坐落於彰化市三民段的「杜錫圭故居」建於民國19年，105年11月12日故居所有權人楊耀聰將其賣給郭進安經營的建設公司，12月12日文化局受理民眾提報將該建物列為文化資產，12月20日經文資審議委員會現勘後，認定「具有文資潛力」，決議「列冊追蹤」，2天後縣府啟動「暫定古蹟處理小組現勘程序」，經現勘決議「不逕列暫定古蹟」，維持「列冊追蹤」決議。

106年1月14日，建設公司派挖土機將建物拆除，文化局人員獲報趕抵現場，發現「情況緊急」，向現場施工人員表明該建物已列冊追蹤，並急尋楊耀聰本人，惟楊並未接獲電話，其太太也未清楚傳達「該建物已列為暫定古蹟」，到現場時，建物已被拆得差不多。楊耀聰並拿自己手機的通話紀錄，向檢察官證明自己並未收到文化局的通知電話。

建商郭進安向檢察官表示，他與楊完成房地買賣，就委託地政事務所鑑界，鑑界必須拆屋，為了確認是否為古蹟，他有詢問縣府，結果縣府105年12月26日回文「建物不是古蹟也非暫定古蹟」，他才敢僱工拆除。

檢察官表示，該件並無積極證據證明楊、郭兩人主觀上知悉杜錫圭故居係屬「暫定古蹟」之事實，因為予以不起訴處分。