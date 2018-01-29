出國必備行李箱 16％恐一摔就壞

2018-01-29 14:28

〔記者陳宜加／台北報導〕國人出國必備行李箱，但消保處抽檢發現，市售16％行李箱「落下試驗」不合格，掉落恐造成外殼破裂、滾輪斷裂，其中更不乏單價超過6000元的行李箱，一摔就壞。消保處指出，已要求業者下架，否則最高可處以100萬元罰鍰。

消保處表示，「袋、包及箱產品評估準則」已於去年3月上路，除了商品標示，也規定旅行箱應針對裝載試驗、伸縮拉桿功能試驗、行走試驗與落下試驗等4項品質項目施行檢測，通過方能上市販售，日前抽查市售25件旅行箱檢測。

根據抽檢結果，落下試驗有4件出現外殼破裂、滾輪斷裂等情形，分別為5040元的OUTDOOR旅行箱、2780元的俐德美28吋旅行箱、8080元的愛倫國度29吋旅行箱、6310元的ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱，其餘項目全數合格。

消保官王德明表示，落下試驗共須摔測14次，但高單價的ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱，第一次落下時，滾輪就爆開斷裂，但也有價格僅1180元的旅行箱完全合格，顯示價格不見得呈現品質，呼籲選購旅行箱時認明商品檢驗標識。

經濟部標檢局技正王鴻儒指出，落下試驗不合格的產品中，愛倫國度、ELLE花苑盛典系列是國家標準上路前就進口的商品，將輔導業者下架回收。

ELLE進口商山櫻實業公司林姓副理表示，商品先於檢驗標準上路前上市，且行李箱裝載重量不同，「拿清朝的劍斬明朝的官」，已提供當時進口資料並經確認，目前商品也已陸續下架，已售出商品考慮延長保固時間，新進商品均符合標準。

愛倫國度進口業者將印實業公司陳姓經理則說，產品已全部下架，但行李箱僅台灣施檢，國外都沒有，且測試以90公分高處摔下的嚴厲標準，有違正常使用前提，對業者不甚公平，況且若出國行李損壞，航空公司均有明文規定賠償。

標檢局指出，OUTDOOR、俐德美為應施檢後進口，已通知業者下架回收並撤除驗證證書，若期限內未改正，可處以10萬至100萬元罰鍰，商品再上市前也應重新驗證，否則可罰1萬元以上罰鍰，情節嚴重可罰20萬至200萬元罰鍰。