中市陪出院長照服務 中央擴大為全國政策

市府全國首推「陪出院長照服務」，市長林佳龍頒獎表揚績優醫院，肯定醫護人員的付出。（記者黃鐘山攝）

2018-01-29 15:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府全國首推「陪出院長照服務」，讓出院後原本得到機構安置的民眾，改以居家照顧，受惠家屬均表感謝，且因成效良好已獲中央擴大為全國性政策，市長林佳龍今日頒獎表揚績優醫院，肯定醫護人員對創新服務的付出。

衛生局表示，不少住院病人在出院時，常面臨照顧問題複雜、家屬難以照顧等狀況，衛生局為此去年推出「陪出院長照服務」，由醫院準備人員於個案出院前3天完成評估，連結長照中心資源，出院即由專業團隊接手照顧服務，有效縮短家屬等待服務空窗期。

「洪幸雪居家護理所」負責人洪幸雪表示，一位林小姐的哥哥因跌倒入院，出院後本來要安排到機構安置，但在「陪出院長照服務」的協助下，讓她可以安心的在家照顧哥哥，受惠家屬都非常感謝。

衛生局長呂宗學說，推出短短3個月的時間，共協助轉介333名個案，由專業團隊提供具個別性的跨專業整合性服務。今年中央已參採市府的執行成果，納入跨專業包裹支付，減少聘僱看護或入住機構的安置率。

市長林佳龍今日在市政會議上，頒獎表揚出院準備友善醫院協助媒合陪出院長照服務個案績優醫院，包括台中榮總、中國醫大附設醫院、台中醫院、林新醫院及中山醫大附設醫院，他並肯定出院準備服務人員對創新服務的貢獻。