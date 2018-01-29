南市淘汰二行程機車創新高 109年起不再補助

2018-01-29 14:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局去年（106）補助淘汰二行程機車，總計淘汰5萬多輛，淘汰率29.4％創新高。環保局表示，今年起補助款雖減為每輛最高2000元，仍鼓勵車主儘早淘汰，否則明年（108）補助款將降為500元，109年起不再補助。

環保局統計，自105年推動三年三階段早鳥方案以來，105年淘汰6萬3270輛，淘汰率26.7％；連同去年第二階段淘汰數量，2年已淘汰11萬4510輛。此外環保局同時推廣電動二輪車，淘汰二行程並新購電動二輪車補助加碼；僅新購電動二輪車，依車種也都有不同補助金額。

今年起至108年淘汰二行程機車並新購電動二輪車補助款，雖會逐年減少1000元；新購電動二輪車補助逐年減少500元，但仍鼓勵把握最後補助機會，儘早汰舊換購電動二輪車。

環保局表示，為了加速淘汰二行程機車，該局加強二行程機車路邊攔檢。檢測不合格且未於期限內完成改善的機車，依據排煙超標高低裁罰車主1500元至6000元罰鍰；去年10月1日起檢測不合格且車輛未依規定完成當年度排氣檢驗加嚴管制，當場開單告發。

環保局表示，全年度共攔檢4122輛二行程機車，不合格1891輛，未完成改善開單告發236件。環保局呼籲二行程機車車主淘汰要趁早，相關補助資訊可上台南市政府環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網查詢。