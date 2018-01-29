金牌選手幕後推手 戴資穎等運動防護師都來自這醫院

2018-01-29 13:45

［記者簡惠茹／宜蘭報導］羽球選手戴資穎、王子維、舉重選手許淑靜和郭婞淳的運動防護師，原來全來自基隆長庚醫院，基隆長庚也將從今年3月起將與宜蘭縣政府合作，以2年2000萬的經費，做好縣內1900名學童的運動傷害防護工作，引進4名運動防護師駐點宜蘭16所學校。

宜蘭縣政府是基隆長庚醫院全台第一個合作的縣市政府，基隆長庚醫院今天和縣府簽屬合作意向書，將從今年3月開始進行「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」，基隆長庚董事長王瑞慧表示，長庚致力公益推展，將進行縣內16所學校巡迴關懷，計畫首期2年，每年經費1000萬元，守護學童的健康，讓學童專心致力於訓練及比賽，減少運動傷害，締造佳績。

基隆長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫院將運用過去4年長庚在運動醫學累積的經驗，以巡迴關懷隊模式走入宜蘭縣偏鄉學校，不向政府、健保署申請費用，由基隆長庚醫院2000多名醫護團隊，包括醫師、護理師、營養師自願參與，關懷每一位偏鄉學童的健康。

基隆長庚管理部主任許智超指出，防護師可以在運動員訓練前協助做好暖身工作，幫助運動員將肌肉施展開，在運動過程中做出最好的發揮，如果運動員有不舒服的地方，防護師也會做重點按摩，防止肌肉拉傷發生，運動會還會幫助運動員收操，預防肌肉突然冷下來造成受傷。

代理縣長陳金德表示，宜蘭縣基層運動選手的照顧和關懷，在偏鄉的資源相對缺少，縣府相當重視偏鄉學童的健康及生涯發展，在有限的資源下，感謝基隆長庚醫院積極為宜蘭縣偏鄉學童健康照護付出，以長庚醫療體系優質的醫療資源，深入關懷偏鄉學校學童健康狀況，協助縣府聘用4名專業運動防護師，並輔助運動小選手訓練及運動傷害防護，讓學童從事運動訓練過程中更有保障。

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