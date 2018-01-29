澎湖縣立體育場玻璃碎片密布 引發運動民眾恐慌

民眾在澎湖縣立體育場旁草皮，發現大量的玻璃碎片。（陳思妤提供）

2018-01-29 13:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣立體育館提供民眾運動場所，但新近有民眾發現PU跑道旁草皮，出現許多細微玻璃碎片，由於不少長者習慣光腳在跑道上跑步或散步，擔心發生危險，澎湖縣政府教育處接獲通報後，責令體育場管理單位加強巡視管理。

新近因澎湖多功能體育館選擇在馬公市文化段，而非原定的馬公南澳段位置，引發澎湖縣政府及議會關係緊張，甚至造成澎湖縣政府總預算至今仍擱置未過關，又傳出澎湖縣立體育場跑道旁草皮，出現大量碎玻璃，引發外界質疑兩者的關聯性，但不論是有意無意，都對前往運動的民眾造成危險。

根據澎湖縣立體育場管理單位的說法，碎玻璃疑似由馬公第三漁港外籍漁工，結伴成群在體育場附近飲酒，任意丟棄的酒瓶碎片，未來將加強管理巡視，並進行環境清理工作，提供給運動民眾安全舒適的環境，初步排除「陰謀論」，強調屬於少數人的個別行為，與澎湖多功能體育館選址無關。

由於澎湖縣立體育場為澎湖重要運動賽事舉辦場所，又鄰近馬公國中、澎湖縣政府文化局、體育館及游泳池，因此運動人口相當集中，使用頻率相當高，傳出碎玻璃事件引發外界注目，但因體育場幅員廣大，加上屬半開放式空間，管理的確不易，除了相關單位應加強巡邏管理外，民眾也應提高警覺，隨時協助注意可疑人物，才能真正維護運動環境安全。