北市增設大安空品測站 未來擬1行政區設1測站

2018-01-29 13:25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環境保護局表示，環保局去年底於大安區懷生國中設立北市第7處一般空氣品質監測站，未來規畫於近3年內再增設5處，達到12個行政區各有一處一般測站，測站監測資訊也將上傳網站及愛台北App，民眾透過手機即能得知各行政區即時空品資訊。

環保局環境檢驗中心主任何文淵表示，截止去年底，北市一般空品測站目前共設7處，包含中山區大直站（中山區清潔隊大直分隊部）、內湖區內湖站（內湖區清潔隊部）、中正區中正站（台北市立大學附設小學）、信義區信義站（興雅國中）、南港區南港站（南港高工）、文山區木柵站（政治大學）及大安區大安站（懷生國中）。

環保局指出，北市無工業區，空污來源主要為機動車輛及商業行為，而街道及商業遍及北市，為掌握12個行政區空品狀況，規畫於近3年內再增設5處測站，達到各行政區一測站目標。

環保局表示，大安一般空品測站，為全天候24小時自動監測設施，監測項目包括硫氧化物（SO2）、氮氧化物（NOX）、碳氫化合物（HC）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）等，監測資訊已上傳網站及愛台北App，民眾上網即可查詢即時監測資訊。同時，監測資訊亦連線至懷生國中川堂資訊看板，師生及家長可透過看板得知即時空品狀況。

另外，環保局指出，除增設大安一般測站外，並更新承德交通測站監測設備，預計今年7月前出版台北市空氣品質監測統計年報，讓市民瞭解本市空品監測情形及歷年變化；年底前更新環境品質資訊網站，以結合地理資訊系統（GIS）圖像化之全新網頁呈現，提供更便民的即時環境品質資訊。