新竹縣6天春節連假需要看診「照」過來…

因應春節期間也是流感和類流感盛行期，新竹縣竹北東元綜合醫院從除夕到初五，天天都有半天的類流感門診服務。（記者黃美珠攝）

2018-01-29 12:48

［記者黃美珠／竹縣報導］今年春節連假共有6天，新竹縣政府衛生近期局除了完成「年節食品抽驗」專案，今天也彙整公布了轄內9所綜合或是專科醫院的門診時間一覽訊息公布在該局官網，提供查詢。

縣府衛生局表示，這9所醫療院所中除夕到初三休診的是：竹北東元綜合醫院、台北榮民總醫院新竹分院、國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院、以及培靈關西醫院。

天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院僅休診大年初一，但是除夕只有早診看內科和腎臟科。初二、初三也只有早診，分別提供內科和外科，以及外科的診療。

除夕當天，早上若有看診的需求，在竹北新仁醫院有一般科、大安醫院有內科；竹東林醫院則有內科和家醫科開診。

另外，竹東竹信醫院到除夕傍晚6點以前，全天都有不分科的診療服務。

年後大約在初四、初五，上述9個醫療院所才會陸續恢復正常門診。

另外因應時值流行性感冒或是類流感盛行期間，為免醫院的急診在春節發生壅塞，新竹縣政府衛生局將監控縣內的急救責任醫院急診流感就診人數，如果超過一定數目，就會輔導醫院另外加開類流感特別門診。

目前已知上述9個醫療院所中，東元醫院將從2月15日（除夕）起到2月18日（初三）的上午，與2月19日（初四）到2月20日（初五）下午提供春節不打烊的類流感門診服務。

而為了避免跟其他急診患者發生交叉感染的狀況，目前正施工改裝急診室旁的空間，將作為類流感門診專區，患者只要從急診室進入經過初步檢傷分類後，只要確定是類流感，就會被帶往專區提供診療服務。

而台北榮總新竹分院也在初四、初五的2天上午提供類流感門診。

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