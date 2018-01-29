新竹縣6天春節連假需要看診「照」過來…

因應春節期間也是流感和類流感盛行期，新竹縣竹北東元綜合醫院從除夕到初五，天天都有半天的類流感門診服務。（記者黃美珠攝）

2018-01-29 12:48

［記者黃美珠／竹縣報導］今年春節連假共有6天，新竹縣政府衛生近期局除了完成「年節食品抽驗」專案，今天也彙整公布了轄內9所綜合或是專科醫院的門診時間一覽訊息公布在該局官網，提供查詢。

縣府衛生局表示，這9所醫療院所中除夕到初三休診的是：竹北東元綜合醫院、台北榮民總醫院新竹分院、國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院、以及培靈關西醫院。

天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院僅休診大年初一，但是除夕只有早診看內科和腎臟科。初二、初三也只有早診，分別提供內科和外科，以及外科的診療。

除夕當天，早上若有看診的需求，在竹北新仁醫院有一般科、大安醫院有內科；竹東林醫院則有內科和家醫科開診。

另外，竹東竹信醫院到除夕傍晚6點以前，全天都有不分科的診療服務。

年後大約在初四、初五，上述9個醫療院所才會陸續恢復正常門診。

另外因應時值流行性感冒或是類流感盛行期間，為免醫院的急診在春節發生壅塞，新竹縣政府衛生局將監控縣內的急救責任醫院急診流感就診人數，如果超過一定數目，就會輔導醫院另外加開類流感特別門診。

目前已知上述9個醫療院所中，東元醫院將從2月15日（除夕）起到2月18日（初三）的上午，與2月19日（初四）到2月20日（初五）下午提供春節不打烊的類流感門診服務。

而為了避免跟其他急診患者發生交叉感染的狀況，目前正施工改裝急診室旁的空間，將作為類流感門診專區，患者只要從急診室進入經過初步檢傷分類後，只要確定是類流感，就會被帶往專區提供診療服務。

而台北榮總新竹分院也在初四、初五的2天上午提供類流感門診。

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  • 竹北東元綜合醫院為了避免春節期間類流感門診患者和其他急診患者交叉感染，正在趕工另闢類流感的門診專區。（記者黃美珠攝）

    竹北東元綜合醫院為了避免春節期間類流感門診患者和其他急診患者交叉感染，正在趕工另闢類流感的門診專區。（記者黃美珠攝）

  • 今年春節期間，竹北東元綜合醫院急診室（右）只要初篩確認是流感或是類流感病患，就會改轉安置圖左正在趕工中的類流感門診專區繼續給予診療服務。（記者黃美珠攝）

    今年春節期間，竹北東元綜合醫院急診室（右）只要初篩確認是流感或是類流感病患，就會改轉安置圖左正在趕工中的類流感門診專區繼續給予診療服務。（記者黃美珠攝）

  • 今年春節連價共6天，新竹縣政府衛生局已經彙整好期間轄內的主要醫院門診服務一覽表，將掛在官網上提供鄉親參考。（記者黃美珠攝）

    今年春節連價共6天，新竹縣政府衛生局已經彙整好期間轄內的主要醫院門診服務一覽表，將掛在官網上提供鄉親參考。（記者黃美珠攝）

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