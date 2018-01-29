單親生努力翻轉 癌末姑：想看她完成學業

希望工程獎學金揭曉，共八人獲獎，昨出席學生有高中職組的張嘉玲（右一）、張詠翔（左一起）、施依辰、賴續恩；大專組的陳昶諭（左四起）、陳暄穎、趙淑嫈。（記者陳昀攝）

2018-01-29 12:44

［記者陳昀／桃園報導］桃園市「希望工程獎助學金」今天頒獎，大專組、高中職組共8位學生獲獎，其中不少人出身單親家庭、經濟狀況不穩定，卻仍奮力堅持理想；成功工商施依辰為減輕家境到鍋貼店打工，洗碗洗到手破皮也不喊苦，畢業打算先就業存錢再追逐夢想；內壢高中張嘉玲從小仰賴姑姑照顧，癌末的姑姑說，自己努力對抗病魔8年，願望是看嘉玲上大學、結婚生子。

獲得獎助學金的學生名單如下：大專組的李旻叡、陳昶諭、陳暄穎、趙淑嫈；高中職組的張嘉玲、張詠翔、施依辰、賴續恩。教育局長高安邦表示，大專生一年可領取12萬元、高中生一年8萬元，是全國縣市政府最高金額，申請資格是22歲以下、與父母或監護人共同設籍桃園市滿一年，就讀國內各大專院校或桃園市各高中職，並具備相關清寒證明文件者，可向所屬學校申請。

內壢高中三年級的張嘉玲，父親早逝、母親工作不穩定，姑姑見她年幼無依，在她1歲時將她帶回家照顧、視如己出，70歲的姑姑梁玉妹說，她8年前發現罹患癌症，現在已末期，但嘉玲乖巧懂事，為了省錢不願補習，為了嘉玲她想撐下去。

成功工商餐飲管理科二年級施依辰出身單親家庭，開計程車維持全家生計的父親卻因壓迫性骨折，無法長時間工作。奶奶心疼地說，依辰主動到鍋貼店打工補貼，洗碗洗到手破皮流血卻不喊苦，希望利用獎學金買個大烤箱，讓喜愛烘培的依辰使用，懂事的依辰則表示，畢業後想先就業、存錢，再靠自己開麵包店。

啟英高中資料處理科二年級張詠翔出身單親，母親從事家庭代工養育他和3個弟弟妹妹，詠翔說，看媽媽雙手長滿了繭，他會努力當上會計，為家裡盡份力，平時也會幫忙照顧弟弟妹妹。

成功工商資訊科三年級賴續恩，由父親一手帶大，高中那年父親輕微中風，他和哥哥開始半工半讀的生活，他說，一開始會有點埋怨自己都沒有寒暑假，但想到爸爸強撐著照顧他們，最辛苦的其實不是自己。

台中教育大學體育系四年級李旻叡接受電訪表示，父母都有慢性疾病，見母親一肩扛一家五口生計很心疼，高中起就開始打工補貼家用，家境雖苦，但他不吝付出，常早起到國中特教班，義務協助肢體障礙者訓練體能，他說，身障者也非自願，他付出一點就能改變他們生活很值得，正努力朝體育老師的目標前進，想幫助更多清寒學子。

高雄大學生命科學系一年級陳暄穎父親早逝，收入不穩定的母親獨力撫養她和哥哥姊姊，兄姊各自由學貸要償還，還要一起扛家裡房貸，暄穎卻說，自己比很多家境富裕的孩子幸運，家人都很支持她追求夢想，最近她也在準備重考，希望能當上醫師。

長庚科技大學五專護理科五年級的趙淑嫈，四年前擔任公車司機的爸爸發現腎臟癌末期，但因肩負一家七口生計堅持上班，入院後不到一個月就離世，淑嫈為了不讓母親擔心而維持好成績，還考取國家丙級禮儀師證照及丙級運動防護員執照，媽媽心疼地說，從小沒讓她過好日子、穿好衣服，她卻從不埋怨。

雲林科技大學化學工程與材料工程系三年級陳昶諭，由母親獨力撫養他和弟弟、妹妹，罹患腎衰竭的媽媽說，她每週都要到醫院洗腎，昶諭不但獨立不讓她煩惱，也會幫忙照顧弟妹，令人欣慰。

張嘉玲（中）從小由姑姑（右）拉拔長大，表姊（左）也協助照顧。（記者陳昀攝）

施依辰和祖母感情好，主動打工分擔家計，洗碗洗到手破皮都不喊苦。（記者陳昀攝）

趙淑嫈父親原本肩負一家七口生計未能專心治療而罹癌去世，為了不讓媽媽擔心，她專心讀書，也考取禮儀師證照及運動防護員執照。（記者陳昀攝）

陳昶諭的媽媽獨力撫養三名子女，近年罹患腎衰竭，讓昶諭更獨立自主。（記者陳昀攝）