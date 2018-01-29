竹南溝渠疑遭排污 環保局：發酵水無害

竹南鎮竹南鎮的鈴木埤生態水岸休憩公園，附近冷水坑溝渠屢遭排放深褐色污水，民眾看了也心驚。（記者鄭名翔翻攝）

2018-01-29 12:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮的鈴木埤生態水岸休憩公園，附近冷水坑溝渠近上月才傳出疑遭人偷排廢水，整條溪水變成深褐色，水面漂浮油漬、大量魚群暴斃，苗栗縣政府環保局兩度派員稽查，但尚未追查出結果，日前附近民眾又再度發現，該溝渠再度遭人排放深褐色污水，不但居民看得心驚膽顫，就連下游農業用水也大受影響。

竹南鎮龍山里里長陳幸順表示，鄰近鈴木埤生態公園環境的排水溝渠屢屢被排放污水，上月底整條溪水染成深褐色，水面上漂浮大量死魚，不僅附近居民擔心污水影響附近環境，下游農民更是憂心灌溉水遭污染，根本不敢種菜。而近日又再驚見附近排水管排出深褐色污水流入溝圳裡，立刻再向環保局舉報。

有居民懷疑是上游工廠趁夜排污，而苗栗縣政府環保局水質保護科也數度派員稽查，初步研判可能是附近的台灣啤酒廠排放的發酵水，雖然顏色呈深褐色，但對水質影響不大，目前環保局已封閉排放污水的水管；至於魚群暴斃問題，環保局表示，因該溝渠內的魚群密度過高，導致水內溶氧量不足，可能才是導致魚群死亡的原因。

日前該溝渠就常漂浮油漬，還傳出魚群暴斃。（記者鄭名翔攝）