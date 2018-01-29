竹縣7伯公照護站 與8縣市視訊聯合揭牌

2018-01-29 12:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府結合客委會委託7個單位成立伯公照護站，提供長者就近、方便與整合性的照顧服務，今早在竹北市中興社區與其他7縣市即時連線，在新瓦屋花鼓隊的鼓聲中，由在台中市的副總統陳建仁同步視訊揭牌，聯合啟動客庄地區伯公照護站。

承辦新竹縣伯公照護站的7個單位，分別是竹北市中興社區發展協會、竹北市新國社區發展協會、竹北市禾馨護理之家、新埔鎮下寮社區發展協會、湖口鄉鳳山社區發展協會、湖口鄉老人會及湖口鄉湖南社區發展協會等。

縣府秘書長蔡榮光、社會處處長李國祿表示，為實現在地老化，打造客庄環境意象，運用公益彩券盈餘分配基金，加上客委會補助「妝點」照護站，結合縣內各社區整體照顧體系（長照巷弄站），整合客語及福利資源，擴大服務對象並新增服務項目，使長照服務更具彈性。

今早10點在中興社區的聯合揭牌活動，由花鼓隊擊鼓和舞蹈表演暖身後，以台中市為活動主場，與桃園市、新竹市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣及新竹縣即時連線，相互擷取影音訊號，並與副總統陳建仁線上互動，同步視訊揭牌，啟動客庄地區伯公照護站。

蔡榮光說，伯公照護站小規模多機能，讓長者有如「家」的感受，也可以表演等多元形式推動，依在地特色創意發展。社會處表示，除了客庄伯公照護站，尖石、五峰兩山地鄉也設有7個文化健康站。

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