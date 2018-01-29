秋野芒劇團演出許願樹 吉貝耍學童感受包容與愛

秋野芒劇團至吉貝耍國小演出，許願樹主題除了保護森林，也讓小朋友感受到朋友之間的包容與愛。（記者王涵平攝）

2018-01-29 11:05

〔記者王涵平／台南報導〕秋野芒劇團至吉貝耍國小演出，許願樹主題除了保護森林，也讓小朋友感受到朋友之間的包容與愛。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，劇團是由東華大學老師許子漢成立，期許劇團能像野芒花一樣，「不艷不香，無土不生，無土不長，熱愛每一片泥土芬芳」。4年多來已巡演100多場，終於在今年寒假來到吉貝耍。

學校也邀社區人士與家長與學童一起觀賞，秋野芒演出許願樹，內容述說一群動物因森林遭人破壞，不得不出走尋找一座新森林，這座古老森林擁有一棵神奇的許願樹，意義除了保護森林，也讓小朋友感受朋友之間的包容與愛。四年級葉怡君直說表演太精采了，言語都無法形容。六年級張肇峯與段堡菲很佩服同時飾演狗狗和小惡魔的大哥哥，覺得他的演出有讓大家捧腹大笑的能力。六年級章家維說，第一次在學校裡看到這麼高水準的演出，音效與燈光令人印象深刻。

姜秋蘭也為劇團進行導覽，造訪的團員欣賞去年為60週年校慶進行的校園改造，包括富涵文化意義的校門、馬賽克木棉花地板、西拉雅傳說故事牆、重新彩繪的旭日東昇牆與戶外座椅等等，都是由校內師生共同改造，吉貝耍國小也是深耕藝術與人文多年，希望透過表演藝術的偶戲、舞蹈表演、藝術創作，激發出孩子的潛能。