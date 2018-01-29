買不到1個月 i8 plus電池竟膨脹...

一名網友表示，朋友買不到一個月的iPhone8 plus，電池竟無緣無故膨脹。（圖擷自PTT）

2018-01-29 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕才剛買不到一個月的蘋果手機，電池竟然膨脹還把機身撐開！

一名網友27日在PTT的iOS版發文指出，朋友在1月9日買了一支iPhone8 Plus，使用還不到一個月，「今天（27日）在我家時，電池突然膨脹了（非充電中）」。網友透露，朋友不玩手機遊戲，也非手機重度使用者，就連充電也只用原廠的線和「豆腐頭」，沒想到卻發生電池膨脹的情形，讓他氣的要死。

網友指出，當時本來想把手機送去神腦檢修，但對方表示星期一（29日）才能送，只好先無視這個問題，「有點尷尬，是我大力推薦他買iPhone的，之前降頻事件還跟他說根本沒差，雖然使用上並沒有卡頓的感覺，但手機被撐開成這樣...只能跟他說是個案了」。

由於iPhone電池膨脹的問題很少見，加上是才剛買的新機，因此這篇PO文也引起網友討論，留言「慘...買到機王」、「前面幾批不是有聽說電池膨脹問題，難道這是殘留下來的嗎？」、「小弟用得也滿提心吊膽的，不知道哪天會不會也膨脹了...第一次用iPhone 用得如此緊張」、「誇張 幫高調」、「剛上市不是就有膨脹了，早就不是第一例了」、「不過就是個案，遇上了也什麼，就送修而已」。