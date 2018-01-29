老闆員工情同家人 6台車同車號成逐夢代號

2018-01-29 00:11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台南市簡餐店老闆蘇淑華跟員工情同家人，2年多前她買新車選領6385車牌號碼，5名擔任店長及儲備幹部的員工買車跟進，也選6385作為車牌號碼，6人還相約以後有人結婚，此6部車就是結婚禮車，為蘇等人白手起家、踏實築夢做最佳見證。

50歲的蘇淑華曾擔任汽車業務，婚後將重心轉為家庭，2005年起在台南市開柳營的家屋等簡餐店，從3名員工起步，至今擁4間店、員工60人，她不吝於分享，常與員工分享人生閱歷，教員工運用銀行零存整付帳戶存錢，朝夢想前進，深獲員工信任，如果員工有學費、購車等大筆資金缺口，她也先借錢，再每月扣薪償還，使員工免於貸款負債。

2年多前她購買百萬進口車圓夢，選號6385作為車牌，與她一起打拚12年的店長王重仁等人陸續跟進。

王重仁說，老闆是幫他們圓夢的貴人；儲備幹部的莊于櫻表示，老闆不只在工作上給予指導，也教他們待人處事及與客人間的應對，像她因看到媽媽開老車回苗栗外婆家，山路顛簸很危險，於是求學時期就存零用錢，希望替家裡換一部車子，老闆教她先購買中古車，並繼續存錢要讓媽媽出國玩。

「這是一種革命情感。」蘇淑華說，因有這些員工才有現在的店，與這群孩子一步步朝夢想前進，彼此像家人般互相鼓勵，且達成6部同號碼車當禮車目標，很感動。