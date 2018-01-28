高市農產去年外銷近2億 全球驗證今年挑戰2500萬

農業局今年首度與網路購物平台合作，美濃農會農產品受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2018-01-28 22:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業去年外銷金額近2億元，農業局力推GLOBALG.A.P.全球驗證，去年創下1500萬元，今年3月將增加水蓮品項，每公斤可達500元，有機會提高到2500萬元，挹注整體外銷經濟產值。

農業局推動產銷履歷驗證戶從99年96戶，到去年底躍升為860戶，8年來人數成長9倍是全國第一，更力推GLOBALG.A.P.全球良好農業規範驗證，以「安全、在地、國際」拼出食安大高雄。

農業局副局長鄭清福表示，目前已有阿蓮區農會、加州及燕巢青隆果菜運銷合作社通過全球驗證，是全國通過GLOBALG.A.P.最多縣市，阿蓮區珍珠芭樂已外銷到加拿大、香港、新、馬等國，去年創下外銷1500萬元，「讓全世界看見台灣」。

高雄型農張厚深與燕巢農民籌組青隆果菜運銷合作社，今年將月銷20多噸芭樂，搶攻加拿大、杜拜等市場；加州果菜運銷合作社與路竹農民合作，青花菜通過全球驗證主攻日本市場，預期出口價格可高於國內3倍，3月將增加水蓮品項，每公斤可達500元，供應新加坡連鎖餐廳及國際2大郵輪餐飲，今年有機會可達2500萬元。

值得一提的是，農業局今年首度與網路購物平台合作，將有8家農商、23項產銷履歷驗證農產品同步網站開賣，民眾下載APP購買更方便，跳脫傳統銷售模式；燕巢農會芭樂產銷班導入「非破壞性水果光波糖度計」，不須將水果切開，就可以檢測芭樂糖度，精品芭樂夏天甜度超過10度，冬天超過12度。

六龜農會高齡74歲棗農鄭富春現身說法，前年因清理颱風毀壞棗園，不幸被耕耘機傷害截肢，裝上義肢仍辛勤地務農，用心生產出安全農產品，他以餵養6個孩子長大為例，強調只要有心就做得到，勉勵年輕人「踏實」。