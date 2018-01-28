六和高中首屆多媒體應用科「跨越多媒好」畢業展

《北極的眼淚》以唯美手法塑造出可愛的北極熊角色，更對比突顯出全球暖化的議題。（記者李容萍攝）

2018-01-28 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市六和高中多媒體應用科首屆畢業班學生，以「跨越」為主題在中壢藝術館舉行畢業成果展，展覽涵蓋自我、大自然、時尚、人生、夢想、金錢、幸福、多媒體、原住民、傳統工藝、種族、愛、新時代等20個生活議題，今天下午舉行開幕茶會，展期到2月4日止。

展現議題作品類別，有平面繪畫、設計、商品設計、小組成果冊、專題海報設計、動畫微電影、立體造型等。

高三畢展的專題製作共有9組展出，各自有不同議題，其中「北極的眼淚」以唯美手法塑造出可愛的北極熊角色，更對比突顯出全球暖化的議題。

其他各組也都展出精美、原創公仔角色，是展覽的一大亮點。惟妙惟肖20公分高立體公仔，呈現角色沉著、可愛、活潑、帥氣等面向。彩繪美學樂園，現場牆面共有100幅畫作，包含有電影海報臨摹、廣告學、設計繪畫、素描，尤其是電影海報。

微電影動畫展，分電視展區，播放高三畢業製作影片、動畫與微電影。另有多部高二生自製的動畫，學生從編寫故事、繪製分鏡表有效分工，最後再加上配樂；《生活中的小確幸》作品以六和高中的校園環境為背景，表現青春式的幽默感。

六和高中校長林繼生表示，藝術不該只侷限校園中，更應走出校園，走進群眾。除畢業展，學校也與國立台北商業大學數位多媒體設計系跨校合作辦理協同教學，讓對動畫與遊戲設計多媒體科的學生受惠。