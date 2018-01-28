醫病》暖暖包敷眼解壓？ 護眼不成反燙傷！

2018-01-28 21:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕又將有寒流來襲，上週適逢學生期末考，有學生念書念累了，竟把手邊取暖用的暖暖包，效仿日本很夯的小物「熱敷眼罩」敷在眼睛上，結果不小心睡著，沒多久眼睛出現灼熱感，把暖暖包拿下卻發現眼睛已發紅，出現了燙傷跡象，甚至稍稍按壓就會疼痛，連忙前往就醫。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山指出，理想的熱敷眼睛溫度應該在40到45度之間，但拋棄式暖暖包成分主要是鐵粉或食鹽等，溫度極高，有的光是放進口袋的，就有50幾度的高溫，因此拿暖暖包來熱敷眼睛，是十分不合適的。

然而，熱敷眼睛有其益處，因為熱敷可促進血液循環，加速眼動脈血管血液流動，不僅可促進分泌淚液，改善乾眼症，更能放鬆睫狀肌，舒緩眼睛疲勞，尤其是三Ｃ時代越來越傷眼，眼部熱敷也更顯重要。

但要注意的是，熱敷過程中，切記讓眼睛適度休息，一定要記得定時、定溫這兩大原則。基本上，熱敷眼睛應該要選擇乾式、可定時定溫的產品，使用方式為一天2到3次，每次約5到10分鐘，避免使用時間過久或過熱。

此外，也不鼓勵用溼式眼罩，或直接將毛巾浸泡熱水然後溼敷，因為這樣容易造成眼睛感染或燙傷。

陳瑩山說，坊間販賣熱敷眼睛的產品越來越多，但除了定時、定溫這兩大原則外，選擇可重複使用、可水洗的乾式產品，還可以省錢，提供民眾參考。