醫病》得淋病弟弟流綠膿 16歲花美男：砲友太多不知怪誰

2018-01-28 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕從跨年到現在不到一個月，就有泌尿科醫師已收治十多起淋病病例，其中一名年僅16歲的小小花美男因陰莖流出黃綠色濃汁、解尿疼痛而就醫，被要求帶性伴侶一同回診時，竟回答「女友與砲友太多，不知道該帶誰」。醫師提醒，除了避免多重性伴侶外，也要記得戴保險套。

據《蘋果》報導，鳳山高美泌尿科診所院院長李嘉文指出，每逢連假，性病病例跟著增多。淋病是藉性行為傳染，潛伏期約2至7天，但若傷口接觸患者精液、分泌物，也可能被傳染，要避免感染，除避免多重性伴侶，性愛要全程使用保險套；如果已感染淋病，也有2到5倍的機會可能同時感染其他性傳染病，如梅毒、愛滋，建議病患及性伴侶都要抽血檢驗。

李嘉文指出，收治病例中，年紀最輕的一名16歲少男獨自就診，依據症狀檢查之後，確診感染淋病，除了投藥治療外，也請他帶性伴侶一起來就診，沒想他竟回：「我馬子與網路約的砲友都一堆，不知該帶誰來。」他只好勸少年治癒前要禁慾。

關於症狀方面，男性感染淋病，解尿易有灼熱與疼痛感，龜頭易流出黃綠色膿汁，內褲會出現色塊並散發臭味。曾收治1名20多歲男子，同因解尿痛就醫，被驗出染淋病、梅毒、菜花與愛滋4種性病。

女性染病多不會痛，因此常被忽略，僅有2成會出現若有症狀，則會出現下體分泌物變多，頻尿、解尿時疼痛等症狀，但不論男女，若未及時治療、反覆感染都會有不孕的機會。