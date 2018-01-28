擴新廟上樑 虎尾盛安宮冠蓋雲集

立委張麗善、雲林縣副縣長丁彥哲及地方各級民意代表都到場祝福。（記者廖淑玲攝）

2018-01-28 15:13

［記者廖淑玲／雲林報導］位在虎尾大屯、供奉馬府千歲的盛安宮，今天舉辦擴建新廟上大樑的盛典，由法師依古禮舉辦，並集合12生肖的信徒代表共同祈福祝禱，現場冠蓋雲集，祈求新廟落成、國泰民安、風調雨順。

虎尾大屯盛安宮供奉馬府千歲有40餘年歷史年久失修，為擴建新廟今天舉行上樑典禮，立委張麗善、雲林縣副縣長丁彥哲、縣議員陳瑞雄、蔡秋敏及地方各級民代都到場祝福，熱鬧滾滾。

盛安宮主委丁金童表示，馬府千歲俗名馬雄、福建泉州，據廟史資料記載，馬雄與鄉人清康熙11年（1672年），由福建泉州渡海來台開墾落籍雲林，後與原住民發生械鬥不幸身亡。

過了數月原住民又來偷襲，危急之際，有鄉人目睹馬雄化身18頭、18手到場幫助鄉人，原住民見狀驚異至極紛紛四散逃走，不敢再前來襲擊，後鄉人感念馬雄顯靈退敵建廟供祀手，尊稱馬府千歲。

現場還有去年底新建廟地打造地基時拍到有如馬府千歲顯聖的祥雲照片展示，令地方人士嘖嘖稱奇，丁金童強調，感謝地方各界熱情支持，新廟預計明年底前落成，庇護地方。

虎尾大屯盛安宮上樑，由法師依古禮進行。（記者廖淑玲攝）

虎尾大屯盛安宮擴建新廟依古禮上大樑。（記者廖淑玲攝）